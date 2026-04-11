11 de abril de 2026 - 21:40

Anticipan un domingo con buen tiempo en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con buen tiempo y precipitaciones en algunas zonas de la provincia.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

Foto:

Pronóstico: así estará el tiempo esta semana en Mendoza
Pronóstico: así estará el tiempo esta semana en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 12 de abril está pronosticada una jornada agradable con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Hebe Casado y Tadeo García Zalazar en el Día de Campo

Con el tradicional Día de Campo, se lanzó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería
el recital de jorge drexler detono el arena maipu con la presentacion de su nuevo disco taraca

El recital de Jorge Drexler detonó el Arena Maipú con la presentación de su nuevo disco "Taracá"

Luego de un sábado con temperaturas agradables, para este domingo está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 28°C y una mínima de 11°C.

Además, pronostican tormentas que afectarán al sur provincial y a zonas del Valle de Uco.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada nublada con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 24°C y la mínima de 14°C.

Mientras que el martes está prevista una jornada con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche en Mendoza. Según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tras la tormenta en la madrugada, cómo sigue el tiempo este sábado.

Tras la tormenta en la madrugada, cómo sigue el tiempo este sábado

El jovencísimo cantante rosarino Valentino Merlo llega a Mendoza este domingo.

Valentino Merlo: la cumbia tiene su nueva estrella

Sábado con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Sábado con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

Con buena música, catering y excelente recepción, Yacopini Mercedes-Benz presentó el nuevo Axor en un encuentro de fuerte impronta social y empresarial.

Yacopini Mercedes-Benz lanzó en Mendoza el nuevo Axor