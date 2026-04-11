Anticipan un domingo con buen tiempo en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con buen tiempo y precipitaciones en algunas zonas de la provincia.

Pronóstico: así estará el tiempo esta semana en Mendoza

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

Para este domingo 12 de abril está pronosticada una jornada agradable con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con temperaturas agradables, para este domingo está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 28°C y una mínima de 11°C.

Además, pronostican tormentas que afectarán al sur provincial y a zonas del Valle de Uco.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada nublada con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 24°C y la mínima de 14°C.