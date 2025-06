Actividad paranormal: mendocinos aseguran que grabaron a las almas de la tragedia de Alpatacal

"Fuimos a investigar ese lugar, para ver si encontrábamos algo energético espiritual allí, y lo encontramos", contó Germán Altamiranda (47), quien asegura que desde niño tiene la capacidad de conectarse con las almas de quienes ya han muerto y que ese don es heredado. "Me dedico a esto desde siempre, hace más de 30 años, y antes lo hacía mi mamá y también lo hizo mi abuela", aseguró.

Embed

"En muchos audios psicofónicos, se escuchan como algunas almas nos piden perdón", sostuvo Altamiranda, quien junto con Javier Apiolaza y Nicolas Kusman, además de un tercer integrante que no viajó a Alpatacal, componen este grupo llamado "Todo Paranormal Mendoza", que pueden encontrarse en YouTube y TikTok con ese nombre y en donde muestran experiencias similares a la de Alpatacal, actual Cadetes Chilenos.

almas 4.jpeg Dicen que hicieron contacto con las almas de las víctimas de Alpatacal

Altamiranda contó que el grupo se formó hace "cinco o seis años y empezamos a ir a distintos lugares a hacer estos registros".

Dijo que andan por Cuyo "en cementerios municipales, cementerios rurales y distintos sitios abandonados, tratando de confirmar las historias que la gente cuenta de esos sitios".

Acotó que "buscamos comprobar que existe la energía espiritual, que no se va del todo y siempre, en esos sitios, nos dan muestras de ello".

La historia

El pueblo nació y murió con el tren. La estación Alpatacal, allá en el desierto de La Paz, fue inaugurada el 31 de marzo de 1910, unos años después de que quedara habitada la vía férrea a Mendoza. El pueblito fue así: La estación; la escuela 1-353 Manuel Gálvez donde se educaban un promedio de 30 chicos; el almacén de Pantaleón Ordóñez (“don Panta”, le decían) y 15 familias más o menos acomodadas en casas de adobe, todas con algún integrante ligado a la vida ferroviaria y algunos también haciendo algunas monedas en las dos estancias cercanas, la de Galeano y la de Auría. Y nada más.

El tren no solo traía trabajo, víveres, combustible y correspondencia. También traía agua potable. Y en 1993, cuando ya no hubo tren, tampoco hubo agua. Y sin agua no hay nada.

La tragedia del 27 hizo que la estación de Alpatacal pasara a llamarse Cadetes de Chile y que la primera estación más cercana hacia el Este, fuera bautizada “Maquinista Levet”, en honor a Arthur James Levett, quien era el conductor del tren que había partido de Buenos Aires y que se inmoló intentando evitar el accidente o al menos minimizar el impacto frontal.

Después de la privatización del ferrocarril en 1993 Alpatacal se convirtió en pueblo fantasma, pero todavía generó alguna historia.

Entre el domingo 13 y el lunes 14 de agosto de 2006 una banda de 6 hombres robó la estatua de 3.000 kilos de bronce que recordaba la tragedia, cargándola en un camión y vendiéndola a una chacarita por $28.000. La imagen era la de una mujer con una palma en la mano y uno de sus pechos descubierto.

Tragedia de Alpatacal Tragedia de Alpatacal

Paranormal

"Yo me dedico a terapias alternativas y parapsicología desde siempre", dijo Altamiranda y acotó que "trato de ayudar a quienes sufren fenómenos paranormales de todos los ámbitos y que a veces son situaciones muy violentas".

El hombre resaltó que "somos creyentes y le pedimos siempre a Dios para que le de descanso a esas almas y nos permita ayudar".

Afirmó que "nuestra tarea es mostrar que existe la energía espiritual, que no se va del todo".

Afirmó que uno de los sitios con mayor cantidad de energía y en donde han sucedido fenómenos más violentos "es el cementerio de Uspallata. Hemos ido varias veces y no han tirado (los espíritus) piedras muy grandes".

Al respecto aseguró que sto se debe a que "hay mucha gente que hace brujerías en esos lugares, que usurpan tumbas para hacer daño y se producen estas reacciones".

Sobre la incredulidad que producen estos relatos, Altamiranda sostuvo que "podés creerlo o no, pero es algo que sucede".