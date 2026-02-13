Santa Rosa celebra su Vendimia 2026 y elige a su reina con el espectáculo "Vigías del origen"

Santa Rosa celebrará este sábado su Vendimia 2026, en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura. La fiesta departamental tendrá como eje el espectáculo “Vigías del origen” , una propuesta que recorre la historia y la identidad del departamento.

Espectacular vuelco de un auto en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas

Atacó a una mujer y sus hijos y fue detenido tras un operativo con drones en Santa Rosa

La sinopsis del guión plantea un recorrido por el origen de Santa Rosa a partir de sus “vigías ancestrales” , entendidos como símbolos de la memoria colectiva del pueblo . En el marco del 90° aniversario de la Vendimia santarrosina, el relato recupera las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el valor de la Casa Ventura Segura como emblema histórico y cultural , vinculada a las historias y procesos que atravesaron al departamento a lo largo de más de un siglo.

La puesta también aborda la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que contribuyeron a la conformación de la identidad local. Estos elementos se articulan con el trabajo del viñatero, la fe y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla , en una narrativa que vincula pasado y presente en torno a la tierra, el esfuerzo y la tradición.

Como otro de los tantos símbolos infaltables de la Vendimia, se presentarán tres candidatas a reina departamental .

La primera de ellas Paula Belén Salomón , de 20 años. Estudia el Profesorado de Educación Física y finalizó el cursado de cuarto año. Además, realizó cursos vinculados a pilates, performance y disciplina, y desde los 15 años desarrolla un emprendimiento en el área de la estética. Representa al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.

CANDIDATA N1- PAULA SALOMÓN Paula Belén Salomón

Malena Agustina Demateis, de 23 años es la segunda de las candidatas. Terminó de cursar la Licenciatura en Enología y entre sus actividades personales se encuentra compartir tiempo con su familia y amigos y visitar bodegas. Representa al Club Social y Deportivo California del Este, de La Dormida.

CANDIDATA N2- MALENA DEMATEIS

La tercera candidata es Melanie Ramírez, de 19 años, quien cursa el segundo año de la Diplomatura en Educación Especial e Inclusión. Sus intereses incluyen los viajes familiares, el recorrido por nuevos lugares y el cuidado del hogar. Representa al Club Juventud Unida de El Ramblón.

CANDIDATA N3- MELANIE RAMIREZ

La Vendimia 2026 volverá a reunir a la comunidad en torno a una propuesta artística centrada en la memoria, la identidad y la continuidad de una celebración que forma parte de la historia de Santa Rosa.