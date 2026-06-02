Sale a la venta un manuscrito sobre el rey Arturo y el mago Merlín y anticipan una subasta millonaria

La subasta de un manuscrito del siglo XIV, que narra la historia del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial, puede hacer historia. Valorado en entre 1,5 y 2 millones de libras (unos 1,7 y 2,3 millones de euros), será ofrecido al mejor postor en Londres el mes próximo.

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Es la primera vez que el llamado Grial de Clermont-Tonnerre , que data de entre 1290 y 1310 , se ofrece a la venta, pues ha permanecido 700 años en manos privadas y nunca ha sido expuesta en público ni estudiada exhaustivamente.

El manuscrito saldrá a la venta el próximo 8 de julio en la capital británica, como pieza estrella de la puja de libros y manuscritos valiosos de la casa de subastas Christie’s .

El director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie's, Eugenio Donadoni , dijo al diario británico The Guardian que se cree que de los tres ejemplares del texto que se encuentran en manos privadas, este es el más antiguo y el que más ilustraciones contiene.

Pintado sobre pergamino y adornado con pan de oro , el manuscrito en francés está decorado con 126 ilustraciones en miniatura , incluida una en la que el mago Merlín aparece transformándose en un ciervo parlante.

Un genial ilustrador

El estilo de las imágenes sugiere que el autor del manuscrito podría ser el llamado Maestro del Apocalipsis de Lieja, un admirable ilustrador anónimo que toma el nombre por la obra más famosa que se le suele atribuir.

“Tiene un estilo muy característico: dibuja rostros masculinos de mandíbula cuadrada y unos preciosos puntos rojos en las mejillas de los personajes”, indicó Donadoni.

Por su parte, la doctora Irene Fabry-Tehranchi, especialista en textos franceses de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, calificó de "asombroso" pensar que el manuscrito pueda venderse y pasar a ser de dominio público por primera vez, lo que podría ayudar a los investigadores a estudiar la pieza más a fondo.

La procedencia del libro que pondrá a subasta Christie’s no sólo atrae por su temática, con el rey Arturo y el mago Merlín entre los narrados. También es interesante porque sus dueños han sido muchos.

El maestro concejal de Metz Michel de Gronnais probablemente lo compró a otro habitante de esa ciudad en el siglo XV; después pasó al justador Michel de Chaverson, luego al conde de Clermont-Tonnerre, del que toma su nombre, más tarde al barón británico Thomas Phillipps y finalmente a Jean Lebaudy, industrial francés y veterano condecorado de las dos guerras mundiales. La casa de subastas no reveló quién consignó el manuscrito para esta venta.

La pregunta ahora es quién puede llegar a convertirse en el dueño de uno de los manuscritos artúricos completos más escasos en manos privadas.

La casa Christie's espera que despierte interés tanto de instituciones como de compradores particulares, mientras especialistas académicos quisieran que lo comprase una entidad pública, para facilitar su estudio.