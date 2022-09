Viral: habló sobre lo “aburrida” que puede ser la vida en EE.UU. y generó adhesión en las redes sociales

La tiktoker oriunda de Mexico, Martha Chacón, está radicada en Arizona y fue crítica con “el sueño americano” ya que considera que esa experiencia no es como todos lo imaginan, sobre todo según la visión del público latino.

Muchos latinoamericanos sueñan e idealizan la vida en Estados unidos, si bien trasladarse a cualquier país tiene sus dificultades y choques culturales, no todos consideran que valen la pena, como lo es el caso de esta Tiktoker que explicó que su experiencia era abrumadora y aburrida.

“La vida aquí es muy aburrida, porque la mayoría del tiempo todo el mundo se la pasa trabajando”, comunicó la joven mexicana.

A través de un video en su cuenta personal de @mfcmloks53, Martha contó que su vida se convirtió en monótona desde que empezó a residir en territorio estadounidense. Desde su mirada la población estadounidense está demasiado centrada en su trabajo y quiso aclarar que no es como todos lo imaginan.

Además considera que las personas ocupan su tiempo sólo en actividades individualistas y no valoran otras cuestiones sociales, como la amistad y la interacción con nuevas personas. “No hay formas de interactuar con otra gente, entonces la vida se torna muy aburrida”, entre el trabajo, la escuela y los deberes del hogar, las distintas personas prefieren mantenerse independientes y no interactuar con otros para no perder su tiempo.

Aunque es sabido que la vida en otro país es siempre diferente para una persona que creció en un lugar con costumbres y conceptos sociales distintos, no dejan de sorprender. En este caso, la creadora de contenido considera desgastante la falta de tiempo para el ocio.

Por otra parte, se solidarizó con todos los latinos que viven la misma situación en un país extranjero “Me imagino que mucha gente la está pasando como yo, aburrida y sola”, finalizó.

Las opiniones de los usuarios sobre la vida en Estados Unidos

Aunque muchos extranjeros aseguran que haber emigrado a Estados Unidos fue su mejor decisión, la mayoría de los usuarios que reaccionaron al video de Martha le dieron la razón y además contaron sus propias experiencias. “Por fin alguien que me entiende”, comentó una mujer.

El "sueño americano" es ansiado por muchos latinoamericanos aunque no es tan satisfactorio para algunos. (AP)

Uno de sus seguidores comentó: “Irme a vivir a Estados Unidos en mi adolescencia ha sido una de las peores experiencias de mi vida, aún teniendo ciertos privilegios o ventajas yo emocionalmente estaba super mal”.

Otros incluso insinuaron que la mayoría no se atreve a revelar la verdad detrás de la idealización del “sueño americano”. “Me pasa totalmente, hace un año que estoy aquí, ya estoy por cumplir 19 años y todo ha sido muy difícil”, “Confirmo, y los descansos son para dormir y lavar”, “Confirmo, es muy sedentario”, fueron algunos de los comentarios.