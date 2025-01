Video: se volvió viral en TikTok por sus uñas de un metro, pero las críticas la llevaron a una drástica decisión

Una joven amante de la manicura llevó la pasión por las uñas largas a un nivel extremo y se ha vuelto tendencia TikTok. Bajo el usuario @nailsbyry_, Maryah tiene unas uñas que alcanzan casi un metro y medio de largo, y revolucionó la plataforma de videos, con miles de usuarios criticando.

Según ha confesado en sus videos, la tiktoker asegura que aprendió a adaptarse en el día a día y que lleva una vida completamente funcional. “Son tan largas como todo mi torso”, comentó Maryah. En las publicaciones se aprecia sus manos con impresionantes uñas decoradas con más de 156 amuletos.

Ante la ola de comentarios, con críticas y comentarios negativos por su estilo de manicure, la joven salió a responder algunas inquietudes. “Mucha gente me pregunta si pesan mucho mis uñas y cómo hago para trabajar con ellas”, comienza diciendo en el video.

“La verdad es que, una vez te acostumbras a ellas, ganás músculo en los dedos y no son tan pesadas”, agregó, entre risas. Según comentó, más allá de sus actividades diarias, lo más complicado es mantener su manicura perfecta.

A sus seguidores les atrapa la curiosidad y preguntan cosas muy personales: ¿cómo maneja actividades como ir al baño?

La joven Maryah responde sin pelos en la lengua: “Sé usar el bidé y, cuando me hago un lío, a mi hermana no le importa ayudarme y limpiarme las uñas, como haría cualquier buena hermana. Puedo hacerlo todo, o si no pido ayuda”.

Ola de críticas y drástica decisión

Sus videos publicados en TikTok acumulan millones de reproducciones, mostrando cómo adapta su vida a estas peculiares uñas. Sin embargo, entre sus videos más populares, se encuentra uno en el que consiguió más de 70 millones de reproducciones. Allí le responde a una usuaria que indicó: “Déjame encontrarte”, acompañado de un emoji de tijera.

Ante las críticas generalizadas, en esa publicación la joven decide “cortar sus largas uñas”. En la caja de comentarios, los internautas se expresaron y estos fueron los que recibieron más “me gustas”: “Al fin, que alivio”, “Menos mal, ahora se va a poder limpiar” y “Lo mejor que pudiste hacer”.