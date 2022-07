Video: intentó cambiar pesos por dólares en un aeropuerto de EE.UU. y la reacción del cajero generó debate

Un joven tuvo una insólita idea, acudió a un aeropuerto de la localidad de Dallas, en Estados Unidos, y procedió a solicitar el cambio de pesos argentinos por dólares americanos. Al principio todo marchaba con relativa normalidad, pero la reacción del cajero al ver los billetes argentinos se hizo viral y generó un debate respecto a la economía del país. El artífice de la broma, Matías, manifestó que “hicieron la prueba”, en diálogo con La Nación.

El joven economista fue el encargado de revelar lo sucedido en su cuenta de TikTok. Allí, compartió un clip en el que mostró los cinco billetes de $1000 que tomó de su bolsillo con la intención de recibir dólares estadounidenses. Luego de esto, procedió a realizar la fila en la casa de cambio y se dirigió hacia el cajero.

El creador del video, Matías, señaló que se trató de una broma y que no se esperaba la reacción del cajero. Foto: Web

En tono de broma, le preguntó si aceptaba pesos argentinos, sin imaginarse su reacción: primero, lo miró con una leve sonrisa, y luego, largó una carcajada. Si bien en la filmación quedó demostrada la intención que tenía, Matías aclaró que su propósito era otro. “Estábamos haciendo una escala y claramente hicimos la prueba en broma, no teníamos la intención de cambiar pesos allá”, explicó.

La situación dio pie para que sus más de 15.000 seguidores opinen al respecto y se genere un debate con un sinfín de puntos de vista sobre la situación económica del país. “Los del Monopoly valen más seguro”, bromeó un usuario, quien hizo alusión al popular juego de mesa. “No sabía ni de su existencia seguro”, expresó otro.. “Qué triste saber que cada vez Argentina se cae y que nuestra plata vale menos”, lamentó una joven.

Asimismo, otros aprovecharon a comentar experiencias similares que vivieron en otros lugares. “Visité 12 países y en ninguno me los cambiaron”, sostuvo una persona. “A mí -sorprendentemente- me los cambiaron en el banco en New York y en Boston sin problemas, es depende a dónde vas”, comentó un hombre. “En España tampoco los cambian, a mi mamá le hicieron la misma cara”, relató otro. “Cuando fui a Londres, en una casa de cambio vi la cotización del ARS en $0.00″, afirmó un seguidor.

Algunos usuarios hicieron foco en la permanente inflación que se vive en el país y la depreciación del dinero a lo largo de los años. Recordemos que desde su lanzamiento, en diciembre de 2017, el papel de $1000 perdió el 86% de su valor en dólares. “Ahí te das cuenta lo que es nuestra moneda para los de afuera... es un chiste”, “la triste realidad de los argentinos”, ¿”Cuándo vamos a entender que la plata acá es un bono? no tiene valor, es un papel pintado”, son algunos de los mensajes al respecto.

Si bien Matías no lo aclaró en la publicación, muchos usuarios comenzaron a preguntarse por qué tomó la decisión de hacer el cambio de billetes en Estados Unidos. “Jamás cambiaron $ por dólares. Los tenés que comprar antes de viajar… Lo sabemos todos”, escribió una usuaria, quien respondió las inquietudes de las demás personas.

En menos de 24 horas, el posteo recibió 69 mil Me gusta y un millón de visualizaciones. Hasta el momento, aún continúan las opiniones de aquellos que vivieron situaciones similares en diversas casas de cambio.