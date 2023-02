Una colombiana radicada en Buenos Aires pidió ayuda para entender la “obsesión” de algunos argentinos: “¿Alguien me explica?”

Una comunicadora colombiana que se radicó hace siete años en Argentina contó que está enamorada del país y que no entiende a los argentinos que quieren vivir a España.

Dayana Bermúdez vive en la Ciudad de Buenos Aires y afirma que nuestro país tiene un nivel de vida muy alto comparado a otros países de la región y que incluso es mejor que algunas ciudades de Europa.

“No entiendo esa obsesión de algunos argentinos, no quiero generalizar, con España. Parece la obsesión que tienen en Colombia con los Estados Unidos. ¿No se dan cuenta del país que tienen?”, preguntó en un video de TikTok.

“Precisamente en Capital Federal… ¡La ciudad que tienen! Conozco Barcelona y varias ciudades más, pero la Argentina no tiene comparación con España. ¿Alguien me explica? No me digan que es la economía, porque hay cosas muy ricas, como por ejemplo en lo cultural. No tienen nada para envidiarle a nadie”, agregó.

En diálogo con diario La Nación, la joven contó que es comunicadora social y periodista y que llegó a Argentina hace siete años para formarse como actriz.

Argentina tiene cosas muy valiosas que yo nunca tuve y, respecto de mis intereses, la diversidad cultural que poseen es una de las cosas que más me llamó la atención. Otra cosa que me gusta mucho es la educación pública y gratuita que se imparte en general, siendo de las mejores. Esto nos llama mucho la atención a los que venimos de países con sistemas de educación y salud totalmente diferentes”, explicó.

Dayana contó que tiene una hermana que emigró a EEUU y aunque económicamente le va mejor que a ella, trabaja 18 horas al día.

El video de Dayana tuvo gran repercusión entre los usuarios argentinos y aunque muchos de ellos la elogiaron otros consideraron que si no tuvieron un buen pasar económico no opinaría lo mismo.

“No me van a explicar a mí de economía, que vengo de Colombia. Más allá de los que se tienen que ir para conseguir más plata, en busca de otra oportunidad, me refiero a la obsesión que tienen por España en cuanto a lo cultural”, respondió y afirmó que los argentinos no nos damos cuenta del país que tenemos.