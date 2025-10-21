21 de octubre de 2025 - 12:22

Un solo ingrediente y dejás la pantalla de tu televisor como nueva

Entre los mejores trucos de limpieza, este método casero para la televisión promete resultados impecables sin dañar la superficie ni gastar de más.

image
Por Ignacio Alvarado

Lo sorprendente es que solo necesitás un ingrediente común que seguramente ya tenés en casa.

image

Las pantallas modernas, ya sean LED, LCD u OLED, requieren cuidados especiales. Usar productos inadecuados puede generar manchas, rayones o dañar el recubrimiento protector. Por eso, este método natural se volvió tendencia: combina efectividad, seguridad y bajo costo.

El ingrediente estrella es el vinagre blanco, conocido por su poder desinfectante y desengrasante. Para aplicarlo correctamente, se mezcla una parte de vinagre con una parte de agua destilada, se humedece un paño de microfibra (sin empaparlo) y se pasa suavemente por la pantalla de la televisión con movimientos circulares. En segundos, la superficie recupera su brillo original.

image

Este tipo de limpieza no solo elimina la suciedad, sino que también neutraliza la estática, evitando que el polvo vuelva a adherirse con rapidez. Además, al no contener químicos agresivos, es ideal para quienes buscan alternativas ecológicas y económicas dentro de su rutina de higiene doméstica.

Otros consejos para cuidar la pantalla del televisor

Además del truco del vinagre, existen algunas recomendaciones clave para prolongar la vida útil del equipo. Lo primero es evitar el uso de toallas de papel, alcohol o aerosoles, ya que pueden deteriorar el panel. Lo ideal es siempre usar un paño suave y seco para quitar el polvo antes de aplicar cualquier mezcla.

También se aconseja no rociar líquidos directamente sobre la pantalla, sino siempre sobre el paño. Mantener el área libre de humedad y desconectar el aparato antes de limpiarlo son pasos esenciales para garantizar una limpieza segura.

Adoptar este tipo de trucos permite mantener la televisión impecable sin gastar en productos caros y conservando su calidad de imagen por mucho más tiempo.

