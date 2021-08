Un reclamo por el corte de una línea telefónica se hizo viral por la conmovedora historia detrás

Un reclamo por un corte de servicio de telefonía se convirtió en viral en las redes sociales al revelar la conmovedora historia detrás del pedido. Todo comenzó con un tweet donde Laura Barceló contó los retrocesos que había tenido una de sus pacientes al quedar incomunicada por el corte de la línea.

“Hola Movistar Argentina ella es mi paciente, Alejandrina Ester Pérez. Tiene 84, sufre de Alzheimer y esquizofrenia. Él único contacto con la realidad era cuando su hijo la llamaba por teléfono a la noche”, comenzó el relato compartido en Twitter junto a una fotografía de la mujer.

Barceló explicó que la empresa le ha cortado el servicio hace 20 días porque lo tiene por cableado, un sistema viejo que de a poco se está reemplazando. “Todas sus estructuras se cayeron. Se brota y llora todos los días porque piensa que su hijo la abandonó”, dijo.

Laura hizo los reclamos correspondientes pero desde la empresa le dijeron que la única solución para el restablecimiento del servicio es que Alejandrina contrate el servicio de internet.

“Les exijo que, más temprano que tarde, manden el servicio técnico para que Pepa pueda volver a tener línea telefónica y que, de ser posible, dejen de cobrar el total del monto por todos y cada uno de los días que la dejaron sin teléfono”, reclamó Barceló.

Además, le dijeron que el arreglo no tenía fecha estipulada. “Me dijeron que me van a mandar un módem pero no saben cuando”, agregó.

En diálogo con el medio local Infocielo, la terapeuta contó que aunque no tiene teléfono la empresa le sigue cobrando las facturas a Pepa. “El hijo de ella pagó por el servicio religiosamente. O sea que te siguen cobrando como si nada”.