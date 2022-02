Tomás Fonzi aseguró que tiene un romance “sin papeles” con Leticia Lombardi

Una de las revelaciones de “Masterchef Celebrity 3″ es Tomás Fonzi, del que no se conoce demasiado sobre su vida privada y que en las últimas horas aseguró que transita un romance “sin papeles” junto a Leticia Lombardi, su pareja hace más de 20 años.

“Leticia y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública”, reflexionó el actor en diálogo con Gente.

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi

“En el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos”, agregó el actor, refiriéndose a los hijos (Violeta, de 11 años, y Teo, de 6) que ambos tuvieron juntos.

Sobre las desventajas de su posición respecto a oficializar el vínculo, el artista comentó: “La verdad es que hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con descargar impuestos. Me pisa un auto, estoy en terapia, ¿y ella cómo entra? Tiene que ver con eso”, expresó Tomás.

sobre su rol de padre, Fonzi dijo que con cada uno de sus hijos tiene una conexión distinta, y se definió como uno de todo tipo. “Preocupón, enojón y copado”, enumeró. “Me gusta revolcarme con los pibes, aunque también vengo cansado de trabajar y los quiero acogotar como cualquier persona”, agregó entre risas. “Uno es el padre que puede ser, no se puede pilotear, no podés decidir qué tipo de padre sos”, reflexionó.

Sobre la posibilidad de casarse en un futuro cercano, Fonzi respondió tajante: “No, no, no... Ganas de hacer una fiesta sobran. Sería una buena excusa, pero no”, sentenció.