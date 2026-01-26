Si tenés negativos de fotografía, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Los negativos de fotografía (esos rollos viejos que quedaron guardados en sobres o cajones) suelen parecer inútiles en la era digital. Sin embargo, su transparencia, sus tonos oscuros y la carga visual de las imágenes los convierten en un material ideal para crear una cortina decorativa única, con estilo artístico y mucha personalidad.
Por qué los negativos son ideales para este proyecto
Este material tiene características muy difíciles de replicar con otros objetos:
-
Son traslúcidos, dejan pasar la luz
-
Tienen texturas y escenas únicas
-
Son livianos y flexibles
-
Aportan un look artístico, casi cinematográfico
Además, suelen acumularse sin un destino claro.
El proyecto: cortina decorativa hecha con negativos
La idea es reutilizar los negativos para armar una cortina colgante, perfecta para cubrir:
Cuando entra la luz, las imágenes aparecen suavemente, creando un efecto visual muy atractivo.
Materiales que vas a necesitar para el reciclaje
Todo es simple y accesible:
-
Negativos fotográficos (tiras o cuadros)
-
Hilo transparente, tanza o alambre fino
-
Varilla, barral o rama para colgar
-
Clips chicos, grampas o hilo para unir
-
Tijera
Opcional: marco superior de madera para un acabado más prolijo.
Cómo hacerla paso a paso
-
Revisá y limpiá suavemente los negativos.
-
Cortalos en tiras parejas si es necesario.
-
Uní los negativos en líneas verticales con hilo o clips.
-
Definí el largo deseado según el espacio.
-
Sujetá todas las tiras a una varilla o barral.
-
Colgá la cortina frente a una fuente de luz natural.
Dónde queda mejor esta cortina reciclada
Este tipo de cortina funciona muy bien en: