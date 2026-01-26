26 de enero de 2026 - 12:50

Si tenés negativos de fotografía, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Los negativos de fotografía pueden reciclarse y transformarse en una cortina artística y original que filtra la luz y decora cualquier ambiente.

reciclaje (7)
Por Andrés Aguilera

Leé además

si tenes sabanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Sofía Serelli
ideal para jubilados: el pueblo de argentina que combina termas y relax para la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina que combina termas y relax para la tercera edad

Por Andrés Aguilera

Por qué los negativos son ideales para este proyecto

Este material tiene características muy difíciles de replicar con otros objetos:

  • Son traslúcidos, dejan pasar la luz

  • Tienen texturas y escenas únicas

  • Son livianos y flexibles

  • Aportan un look artístico, casi cinematográfico

Además, suelen acumularse sin un destino claro.

El proyecto: cortina decorativa hecha con negativos

La idea es reutilizar los negativos para armar una cortina colgante, perfecta para cubrir:

  • Ventanas chicas

  • Puertas vidriadas

  • Separadores de ambientes

  • Huecos o nichos decorativos

Cuando entra la luz, las imágenes aparecen suavemente, creando un efecto visual muy atractivo.

Materiales que vas a necesitar para el reciclaje

Todo es simple y accesible:

  • Negativos fotográficos (tiras o cuadros)

  • Hilo transparente, tanza o alambre fino

  • Varilla, barral o rama para colgar

  • Clips chicos, grampas o hilo para unir

  • Tijera

Opcional: marco superior de madera para un acabado más prolijo.

reciclaje

Cómo hacerla paso a paso

  • Revisá y limpiá suavemente los negativos.

  • Cortalos en tiras parejas si es necesario.

  • Uní los negativos en líneas verticales con hilo o clips.

  • Definí el largo deseado según el espacio.

  • Sujetá todas las tiras a una varilla o barral.

  • Colgá la cortina frente a una fuente de luz natural.

Dónde queda mejor esta cortina reciclada

Este tipo de cortina funciona muy bien en:

  • Estudios o escritorios

  • Departamentos modernos

  • Espacios creativos

  • Pasillos con entrada de luz

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 “Proyecto Travo: un espacio para hacer visible la diversidad de género en Mendoza. | Fotos: gentileza

Proyecto "Travo": las transmasculinidades de Mendoza buscan hacerse visibles

Por Verónica De Vita
No todos los meses del año serán iguales. Algunos traerán más suerte a tu vida si seguís estos consejos.

Cuál es el mes que te traerá más suerte en 2026 según la numerología y tu fecha de nacimiento

Por Sofía Serelli
El ritmo de tu camina determina una serie de pros y contras para tu salud.

Caminar lento o rápido: la diferencia que define si cuidás tu corazón o solo bajás el estrés

Por Sofía Serelli
Jardín y jardinería apuestan por plantas fuertes con nutrientes naturales reutilizados.

El fertilizante líquido casero que se hace con restos de verduras y revive plantas apagadas

Por Ignacio Alvarado