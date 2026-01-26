Si tenés negativos de fotografía, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Los negativos de fotografía pueden reciclarse y transformarse en una cortina artística y original que filtra la luz y decora cualquier ambiente.

Los negativos de fotografía (esos rollos viejos que quedaron guardados en sobres o cajones) suelen parecer inútiles en la era digital. Sin embargo, su transparencia, sus tonos oscuros y la carga visual de las imágenes los convierten en un material ideal para crear una cortina decorativa única, con estilo artístico y mucha personalidad.

Por qué los negativos son ideales para este proyecto Este material tiene características muy difíciles de replicar con otros objetos:

Son traslúcidos , dejan pasar la luz

Tienen texturas y escenas únicas

Son livianos y flexibles

Aportan un look artístico, casi cinematográfico Además, suelen acumularse sin un destino claro.

El proyecto: cortina decorativa hecha con negativos La idea es reutilizar los negativos para armar una cortina colgante, perfecta para cubrir:

Ventanas chicas

Puertas vidriadas

Separadores de ambientes

Huecos o nichos decorativos Cuando entra la luz, las imágenes aparecen suavemente, creando un efecto visual muy atractivo.

Materiales que vas a necesitar para el reciclaje Todo es simple y accesible: Negativos fotográficos (tiras o cuadros)

Hilo transparente, tanza o alambre fino

Varilla, barral o rama para colgar

Clips chicos, grampas o hilo para unir

Tijera Opcional: marco superior de madera para un acabado más prolijo. reciclaje Cómo hacerla paso a paso Revisá y limpiá suavemente los negativos.

Cortalos en tiras parejas si es necesario.

Uní los negativos en líneas verticales con hilo o clips.

Definí el largo deseado según el espacio.

Sujetá todas las tiras a una varilla o barral.

Colgá la cortina frente a una fuente de luz natural. Dónde queda mejor esta cortina reciclada Este tipo de cortina funciona muy bien en: Estudios o escritorios

Departamentos modernos

Espacios creativos

Pasillos con entrada de luz