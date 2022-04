Selena Gómez confesó que no usa redes sociales hace 4 años: los motivos y cómo se siente

Selena Gómez se sinceró al contar que no usa ningún tipo de red social hace más de 4 años. La cantante brindó una entrevista para el programa neoyorquino ‘Good Morning América’ y aseguró que es mucho más feliz desde que tomó esta decisión. Además, dio detalles de la plataforma de salud mental que ayudó a fundar.

A pesar de ser catalogada en 2016 como ‘La reina de Instagram’ por ser la persona con más followers en dicha red social, Selena Gómez hizo un cambio drástico en su vida y se alejó del Internet. La cantante estadounidense charló con el show ‘Good Morning America’ y contó los motivos de su decisión.

“No he estado en Internet en cuatro años y medio. Desde ese momento, mi vida cambió por completo. Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente”, expresó Selena. Aunque ella no use redes, sus perfiles siguen activos: en Instagram tiene más de 310 millones de seguidores. E inclusive la compositora se encuentra en el top4 de personas con más followers en Instagram, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner y Lionel Messi.

Una de las publicaciones del Instagram de Selena, mostrando su cambio de look

Además, Selena dijo: “Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida”.

“Crecer en el centro de atención definitivamente me enseñó mucho. No puedo creer que estoy donde estoy mentalmente solo por cómo he tomado las medidas para alejarme de esto porque simplemente no es normal. Realmente quiero que las personas sean entendidas, vistas y escuchadas. Está bien no estar bien” aseguró Gómez. En 2020, la actriz develó durante una entrevista con Miley Cyrus que había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

"Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco", dijo sobre su enfermedad mental

Por otro lado, Selena habló de Wondermind, la plataforma de salud mental que ayudó a fundar. “Hay lugares a los que la gente acude cuando necesita ayuda, y es lamentable que cuesten cantidades ridículas de dinero”, explicó. “Pero al igual que con Planned Parenthood, en Wondermind hay un lugar para que las mujeres se sientan bien y se sientan comprendidas, y quiero eso para la salud mental”, añadió.