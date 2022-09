Quién es la mujer que se robó el corazón de Roger Federer y que nombró tanto en su despedida del tenis

Este jueves por la mañana, Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional con un emotivo video en sus redes sociales. Hizo varios agradecimientos, pero el más sentido fue a su esposa Mirka Vavrinec.

“Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa Mirka, quien me acompaño en cada minuto”, comenzó diciendo sobre su mujer en su video despedida.

“Me ayudó a entrar en calor antes de finales, vio incontable cantidad de partidos hasta estando embarazada de ocho meses y solidificó el apoyo de mi equipo de trabajo” agregó.

“También agradecer a mis maravillosos cuatro hijos por apoyarme, siempre listos para explorar nuevos lugares y creando hermosos recuerdos a lo largo del camino” expresó.

“Ver a mi familia alentándome desde las tribunas es un sentimiento que voy a guardar siempre”, añadió.

Quién es Mirka Vavrinec, la esposa de Roger Federer

Mirka Vavrinec nació en 1978 en Eslovaquia. Resultó ser una tenista natural y fue reconocida como una de las mejores jugadoras jóvenes de Suiza, país donde se mudó a los dos años.

A principios de la década de 2000, Mirka logró el ranking más alto de su carrera como No. 74 antes de que una lesión prematura en el pie terminara efectivamente con su carrera como tenista.

Se sometió a cirugías para reparar el daño, pero no funcionaron. Roger le dijo a Tennis World que el pie de Mirka todavía le molesta.

“Tenía un problema en el pie, ya no podía caminar correctamente, se sometió a una cirugía, trató de volver y si la vuelta hubiera estado bien y el dolor hubiera desaparecido, habría seguido jugando, pero todavía le duele el pie a veces, así que no le fue bien y la decisión fue simple”.

Mirka Vavrinec y Roger Federer

Por lo tanto, Mirka dejó de lado sus ambiciones profesionales para apoyar a Roger, lo cual ha agradecido abiertamente. “Ella ha sido maravillosa en términos de apoyo”, expresó el tenista.

“Cuando gané Wimbledon y me convertí en el jugador en el que me convertí, ella dijo: ‘Sabes qué, preferiría haberte ayudado a tener una carrera increíble que yo tener algún tipo de carrera. Y no nos veríamos y seríamos infelices, y tal vez terminaríamos por no habernos visto lo suficiente”, declaró.

Cómo Mirka Vavrinec cambió la vida y la carrera de Roger Federer

En sus comienzos, el temperamento y actitud de Roger Federer estaba lejos de lo que lo caracteriza actualmente.

Roger Federer tenía otro temperamento al iniciar en las canchas

Tenía algunos arranques en donde rompía raquetas cuando las cosas no iban bien. Desde su entorno, manifiestan que todo cambió poco a poco cuando conoció a Mirka Vavrinec.

Se enamoraron jugando dobles mixtos en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 al representar a Suiza, a pesar de que ella es eslovaca.

La nacionalizada suiza se lesionó y se retiró dos años más tarde, pero el romance con Roger Federer ya había empezado.

Se casaron en abril del 2009, mismo año en que nacieron las gemelas Myla y Charlene. Aunque, desde antes de la boda, la mujer se había convertido en un pilar para Su Majestad.

Roger Federer y su esposa Mirka Vavrinec

Se convirtió en su principal gerente de relaciones públicas y la asesora de imagen que le dio ese toque de caballero, que coincide con su estilo de juego elegante dentro de las canchas.

El día que Mirka Vavrinec salvó la carrera de Federer

A fines del 2016, Roger había perdido en el ATP 250 de Brisbane con Milos Raonic y abandonó el calendario antes de tiempo por dolores en la espalda.

Pero su mujer se negó rotundamente a que abandonara el tenis y lo alentó a continuar. Al inicio de la siguiente temporada, Roger se presentó en el Abierto de Australia 2017.

Sin tantas expectativas, hizo un impresionante torneo hasta la final, con un nivel de tenis inesperado y le ganó a Rafael Nadal, en cinco sets.

El primer beso entre Roger Federer y Mirka Vavrinec

Roger le dijo a CNN que la pareja “construyó algo de química” durante su estadía en Sydney, pero necesitaba un empujón de un luchador olímpico antes de dar el siguiente paso.

“Él dijo: ‘Oye, bésala ahora’”. Roger estaba un poco inseguro, pero no dejó pasar la oportunidad. “Entonces, de todos modos, lo hice”, dijo Federer.

Mirka es 4 años mayor que Federer e inicialmente su edad lo vio como un obstáculo potencial para su relación.

Roger y Mirka, en el inicio de los triunfos de Grand Slams del tenista

Por lo tanto, el tenista aumentó su edad tres meses para parecer un poco más maduro. “Me dijo que era muy joven cuando me besó”, agregó Roger.

Mirka Vavrinec y sus cuatro hijos que tuvo con Federer

“Traté de decirle que tenía casi 18 años y medio. Traté de colarme en un cuarto de año”, explicó.

“El último día de la noche antes de que ella se fuera a Tokio y yo volviera a Suiza, nos besamos y no sabíamos a dónde nos llevaría, pero aquí estamos casi 20 años después” agregó.