18 de enero de 2026 - 11:55

Qué significa y para qué sirve darse un baño de sal, según el Feng Shui

No es solo un ritual de relajación: darse un baño de sal tiene un significado energético profundo y personal dentro del Feng Shui.

La sal durante el baño, más que un ritual, es un acto consciente de limpieza y renovación.

La sal durante el baño, más que un ritual, es un acto consciente de limpieza y renovación.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En el Feng Shui, todo lo que nos rodea (y también lo que hacemos) influye directamente en nuestra energía personal. Por eso, ciertos rituales cotidianos adquieren un valor especial cuando se realizan de manera consciente. Uno de los más recomendados por esta filosofía oriental es el baño de sal, una práctica simple que se asocia con la purificación energética.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con caracter dominante

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con carácter dominante

Por Andrés Aguilera
Cuando ciertas energías se cruzan, la convivencia se vuelve un desafío permanente entre estos signos.

Viven enfrentados: los 2 signos más incompatibles del zodiaco

Por Redacción

El baño de sal se utiliza desde hace siglos en distintas culturas como una forma de protección, descarga emocional y renovación interior. Según el Feng Shui, el contacto del cuerpo con el agua y la sal permite restablecer el equilibrio energético y liberar tensiones invisibles que se acumulan con el paso del tiempo.

baño de sal feng shui
La sal durante el baño, más que un ritual, es un acto consciente de limpieza y renovación.

La sal durante el baño, más que un ritual, es un acto consciente de limpieza y renovación.

Qué significado energético tiene el baño de sal en el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, la sal es considerada un poderoso elemento de limpieza energética. Se la asocia con la capacidad de absorber, neutralizar y arrastrar las energías densas que se acumulan tanto en los espacios como en las personas. Por este motivo, darse un baño de sal no es solo un gesto físico, sino un acto simbólico de depuración profunda.

El agua, por su parte, representa el flujo, la renovación y el movimiento del chi, la energía vital. Cuando se combina con la sal, se potencia su efecto purificador.

  • Según esta filosofía, el cuerpo humano funciona como un canal energético que puede cargarse de tensiones, emociones negativas, estrés ajeno o situaciones conflictivas. El baño de sal ayuda a “reiniciar” ese canal, devolviendo equilibrio y armonía.
  • Este tipo de baño suele recomendarse en momentos específicos: después de jornadas emocionalmente intensas, discusiones, períodos de cansancio extremo o cuando se percibe una sensación persistente de pesadez o bloqueo.
  • En esta filosofía milenaria China, estas sensaciones se interpretan como señales de acumulación de energía estancada. La sal actúa como un imán que atrae esa carga y permite liberarla a través del agua.

Además, el baño de sal no solo limpia a nivel energético, sino que también favorece la introspección. El momento del baño se transforma en un espacio de pausa, silencio y conexión con uno mismo.

baño de sal feng shui

Para qué sirve el baño de sal y cuándo se recomienda hacerlo

Según el Feng Shui, el baño de sal sirve principalmente para limpiar la energía personal y restablecer el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno. No se lo considera un ritual supersticioso, sino una herramienta de armonización que acompaña los ciclos emocionales y energéticos de las personas.

Uno de sus usos más frecuentes es la descarga de estrés

El ritmo acelerado, las responsabilidades y el contacto constante con otras personas generan una sobrecarga energética que no siempre se manifiesta físicamente.

  • El baño de sal ayuda a liberar esa tensión invisible, produciendo una sensación de liviandad y calma casi inmediata.
  • También se recomienda cuando una persona atraviesa momentos de confusión, tristeza o irritabilidad sin una causa clara. Estas emociones pueden estar relacionadas con un desequilibrio del chi personal.
  • El baño actúa como un reset energético, permitiendo que la energía vuelva a fluir de manera más armónica.

Otro momento clave para realizarlo es después de mudanzas, viajes largos o cambios importantes. Estas situaciones implican una adaptación energética y emocional, y el baño de sal ayuda a cortar con energías anteriores para facilitar nuevos comienzos.

baño de sal feng shui

Darse un baño de sal, según el Feng Shui, es una práctica de purificación energética que ayuda a liberar cargas negativas, reducir el estrés y restablecer la armonía personal. Más que un ritual, es un acto consciente de limpieza y renovación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al entender lo que explica la psicología, en estos casos, permite reducir conflictos innecesarios.

La psicología detecta 5 hábitos característicos en las personas que no saludan al inicio del día

Por Lucas Vasquez
vidrios del bano siempre transparentes, sin fregar: rociar con agua tibia y este producto

Vidrios del baño siempre transparentes, sin fregar: "Rociar con agua tibia y este producto"

Por Andrés Aguilera
Esta planta en el baño es una herramienta energética para el equilibrio y la protección.

No es para decorar: qué planta debe ubicarse en el baño para mantener la energía positiva, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
si tenes una cortina de bano vieja, posees un tesoro: como reciclarla para crear un maravilloso y util objeto

Si tenés una cortina de baño vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un maravilloso y útil objeto

Por Daniela Leiva