Pidió un vaso de fernet, se lo sirvieron en una bolsa y la imagen desató una ola de memes

En las últimas horas, se viralizó un tuit de una usuaria que mostró la innovadora forma en la que un bar de Buenos Aires le sirvió un fernet: en una especie de bolsa ziplock y un sorbete para beberlo.

En principio, muchos usuarios apuntaron a que se trataba de algún bar de Palermo, zona célebre por tendencias cuanto menos polémicas, como las legendarias empanadas dentro de un frasco de vidrio de hace algunos años. Sin embargo, la usuaria negó que se tratara de Palermo, a lo que muchos otros agregaron que es un bar de Parque Centenario.

El tuit no solo de volvió viral (45 mil me gusta y 2.500 retuits en pocas horas), si no que como era de esperarse desató una verdadera avalancha de opiniones indignadas en contra, con iguales partes de humor como de sorpresa ante esta poco común manera de ofrecer uno de los tragos más populares del país.

Captura de Twitter

Captura de Twitter

Captura de Twitter

Captura de Twitter

Captura de Twitter

Por supuesto que no faltaron las referencias a la ira que esa imagen iba a generar en los cordobeses, conocidos por su amor a esta bebida, así como memes de Los Simpson, válidos para casi cualquier polémica en redes.