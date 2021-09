Padre viral: cuando su esposa le pregunta si sus hijos están bien, manda imágenes retocadas como “prueba”

Siempre que Kenny cuidaba de su primogénito y su novia estaba fuera, ella le preguntaba si la pequeña Alix estaba bien. Fue entonces cuando Kenny, amante del humor, tuvo una idea brillante. Comenzó a hacer fotos con las respuestas en forma de imágenes. En ellos, él y el niño estarían en varias situaciones peligrosas, aventureras y cómicas.

La respuesta de sus seguidores, que cada vez fueron más y más, no se hizo esperar y el creativo comenzó a hacerse popular rápidamente, alcanzando fama internacional.

Desde el primer Photoshop, Kenny ha acumulado más de 157.000 seguidores en Instagram quienes esperan ansiosamente su última obra maestra con fotografías editadas. Lejos de quedarse quieto, además el belga también comenzó a hacer fotos con su segundo hijo, Aster, quien nació este año, en 2021.

“Me toma mucho tiempo hacer la mayoría de las imágenes para que sean lo más realista posible. Esto significa que tengo que ir a la ubicación de la imagen y también usar los objetos que van a aparecer en ella. A veces, puedo agregar un fondo u objeto artificial, pero esto hará que el resultado parezca un poco falso “, dijo Kenny a Bored Panda, la revista que lo entrevistó.

Según Kenny, las fotos más fáciles de editar son las que puede hacer en casa. “Pero incluso esto es un desafío porque mis hijas son demasiado jóvenes para entender el concepto. No siempre están de buen humor, por lo que a veces no quieren cooperar”, contó. “Igual, cuando todas las fotos están hechas, hay otro desafío por delante ya que hay que editarlas y eso lleva su tiempo. Tengo que ser creativo para que la idea funcione y las fotos queden como yo quiero. Puede ser un trabajo fácil pero no siempre es así”, señaló.

Por último, Kenny reveló que se inspira en la vida diaria. “En este punto, no tengo la sensación de que me esté quedando sin ideas. Todavía tengo muchas nuevas, así que podré mantener esto por un tiempo”, finalizó.