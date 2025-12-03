3 de diciembre de 2025 - 16:44

No caigas más: este es el error de limpieza que aleja la suerte de tu casa, según el Feng Shui

La repetición de este método construye una relación más consciente y ordenada con todos los espacios del hogar.

Un sencillo truco de limpieza para que la escoba no junte pelusa.
Un sencillo truco de limpieza para que la escoba no junte pelusa.

Feng Shui
El Feng Shui enseña cómo la escoba, la limpieza y el hogar influyen en la energía.

Las explicaciones de cómo limpiar, según el Feng Shui

El Feng Shui sostiene que cada acumulación de suciedad refleja una interrupción en el flujo vital del espacio. Desde esa mirada, la dirección del barrido se vuelve determinante porque define si la energía se reúne o se dispersa. El método sugiere iniciar el recorrido desde el fondo hacia el centro de la casa para evitar que la prosperidad simbólica sea empujada hacia la puerta de entrada.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Trucos y productos para mejorar la limpieza

- El uso de vinagre o jugo de limón en el agua del balde funciona como refuerzo purificador que despeja energías pesadas.

- La canela o el laurel en polvo se integran por su asociación tradicional con el dinero y el éxito, lo que convierte al barrido en un ritual que combina limpieza material y reorganización energética.

- Abrir las ventanas favorece la entrada de aire fresco para permitir que el ciclo se complete mediante la circulación constante que renueva el ambiente y arrastra aquello que ya perdió función en el espacio cotidiano.

Palo de escoba reciclado: trucos simples para reutilizar y ordenar tu hogar fácilmente.

Este enfoque transforma una acción doméstica en una práctica que reorganiza la percepción personal. Ordenar el entorno impulsa un cambio interno, mejora la concentración y habilita un proceso de ajuste emocional que influye en la manera en que se interpretan las oportunidades cotidianas.

