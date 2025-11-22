La psicología revela los tres colores que utilizan las personas con alta autoestima

La psicología del color demuestra que las tonalidades que usamos pueden expresar rasgos internos como la confianza, la seguridad personal y la autoaceptación . En estudios sobre cómo el color influye en la percepción y en la autoconfianza, especialistas identificaron tres tonos que aparecen con frecuencia en personas con alta autoestima .

El rojo oscuro es uno de los colores más asociados a la fortaleza interior . Investigaciones de la Universidad de Rochester demostraron que este tono incrementa la percepción de poder y autoeficacia , tanto en quien lo usa como en quienes lo observan.

Las personas con alta autoestima suelen elegirlo porque transmite decisión, energía y claridad emocional , sin necesidad de exagerar ni llamar la atención de forma forzada.

El azul vibrante está vinculado a la seguridad emocional y la comunicación abierta . A diferencia del azul oscuro, que puede ser más introspectivo, el azul eléctrico refleja una autoconfianza activa , una personalidad que se siente bien con lo que piensa y dice.

Estudios del Environmental Psychology Laboratory muestran que este tono refuerza la sensación de optimismo, claridad mental y coherencia personal , rasgos muy presentes en quienes tienen autoestima sólida.

El verde brillante: bienestar y autoaceptación

El verde intenso representa equilibrio, expansión y crecimiento personal. En psicología humanista se lo asocia con personas que se sienten en paz consigo mismas y que muestran una autoaceptación genuina.

Es un color que transmite vitalidad emocional, satisfacción interna y capacidad de disfrutar sin culpa. Esto hace que muchas personas seguras de sí lo incorporen en su vestimenta o en su entorno cotidiano.

Colores como expresión del valor propio

Quienes tienen alta autoestima no eligen colores para impresionar, sino para expresar quiénes son con autenticidad.

La psicología del color demuestra que estos tonos suelen acompañar estados de seguridad personal, bienestar emocional y confianza en la propia identidad. Usarlos puede reforzar esa sensación interna y proyectarla hacia el mundo de manera clara y genuina.