22 de noviembre de 2025 - 21:00

La psicología revela los tres colores que utilizan las personas con alta autoestima

Según la psicología del color, ciertos tonos transmiten seguridad y presencia positiva. Tres colores que suelen elegir quienes tienen alta autoestima.

mujer-vestida-rojo-gorro-navidad
Por Andrés Aguilera

La psicología del color demuestra que las tonalidades que usamos pueden expresar rasgos internos como la confianza, la seguridad personal y la autoaceptación. En estudios sobre cómo el color influye en la percepción y en la autoconfianza, especialistas identificaron tres tonos que aparecen con frecuencia en personas con alta autoestima.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con baja autoestima

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con baja autoestima

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas mas ansiosas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas más ansiosas

Por Andrés Aguilera

El rojo profundo: seguridad y determinación

image

El rojo oscuro es uno de los colores más asociados a la fortaleza interior. Investigaciones de la Universidad de Rochester demostraron que este tono incrementa la percepción de poder y autoeficacia, tanto en quien lo usa como en quienes lo observan.

Las personas con alta autoestima suelen elegirlo porque transmite decisión, energía y claridad emocional, sin necesidad de exagerar ni llamar la atención de forma forzada.

El azul eléctrico: confianza positiva y apertura

image

El azul vibrante está vinculado a la seguridad emocional y la comunicación abierta. A diferencia del azul oscuro, que puede ser más introspectivo, el azul eléctrico refleja una autoconfianza activa, una personalidad que se siente bien con lo que piensa y dice.

Estudios del Environmental Psychology Laboratory muestran que este tono refuerza la sensación de optimismo, claridad mental y coherencia personal, rasgos muy presentes en quienes tienen autoestima sólida.

El verde brillante: bienestar y autoaceptación

image

El verde intenso representa equilibrio, expansión y crecimiento personal. En psicología humanista se lo asocia con personas que se sienten en paz consigo mismas y que muestran una autoaceptación genuina.

Es un color que transmite vitalidad emocional, satisfacción interna y capacidad de disfrutar sin culpa. Esto hace que muchas personas seguras de sí lo incorporen en su vestimenta o en su entorno cotidiano.

Colores como expresión del valor propio

Quienes tienen alta autoestima no eligen colores para impresionar, sino para expresar quiénes son con autenticidad.

La psicología del color demuestra que estos tonos suelen acompañar estados de seguridad personal, bienestar emocional y confianza en la propia identidad. Usarlos puede reforzar esa sensación interna y proyectarla hacia el mundo de manera clara y genuina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas hipocritas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas hipócritas

Por Andrés Aguilera
Médicos explican cómo psicología, salud, ciencia y estrés se conectan en esta técnica.

La regla del minuto 4: el método que usan los médicos para bajar el estrés al instante

Por Ignacio Alvarado
La neurociencia, la psicología, la salud y el bienestar explican este simple hábito.

La regla de los 30 segundos que cambia tus mañanas: el método que recomiendan los neurocientíficos

Por Ignacio Alvarado
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas autenticas y genuinas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas auténticas y genuinas

Por Andrés Aguilera