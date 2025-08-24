La pasión arderá sin freno en la vida de 3 signos del zodíaco a partir de este lunes

Signos del zodíaco y astrología anuncian días de intensidad emocional. El horóscopo señala a tres energías que vivirán momentos de deseo, magnetismo y vínculos transformadores, entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto. Más detalles en esta guía de signos del zodíaco.

El Sol y la Luna impulsan la energía de Leo . El signo se mostrará confiado, atractivo y con enorme poder de seducción. Esta semana habrá protagonismo absoluto en el amor: encuentros inesperados, decisiones clave y gestos que encienden la chispa de la pasión.

Posibilidad de iniciar un romance o reforzar un vínculo existente.

El horóscopo sugiere aprovechar este clima de magnetismo sin forzar situaciones, dejando que la conexión fluya de manera espontánea.

En Escorpio , la semana será de intensidad. El horóscopo destaca reconocimientos en lo profesional, pero también vínculos apasionados que exigirán equilibrio. El deseo se manifiesta con fuerza, potenciando la intimidad y los encuentros transformadores.

Reconocimiento laboral que alimenta la confianza.

Relaciones profundas y difíciles de ignorar.

Posibilidad de comenzar un vínculo con mucha intensidad.

La astrología indica que Escorpio debe cuidar el balance entre trabajo y vida personal para no perder armonía.

Capricornio: astrología y vínculos transformadores

Capricornio atraviesa una semana marcada por la transformación. Lo oculto sale a la luz y los vínculos íntimos se intensifican. El horóscopo anuncia pasión desbordante en la pareja, así como encuentros que redefinen relaciones importantes.

Nuevas etapas que surgen desde la confianza.

Momentos de intimidad cargados de energía.

Posibilidad de resolver asuntos financieros y emocionales compartidos.

La astrología señala que Capricornio vivirá un punto de inflexión. La pasión, unida a la claridad en decisiones, abrirá un ciclo de renovación.