La foto que indicaría que La China Suárez y Rusherking estarían separados

Los personajes públicos a menudo transmiten mensajes encubiertos en las publicaciones que comparten en sus redes sociales, y la actriz argentina China Suárez no es una excepción.

En una foto que compartió en su cuenta de Instagram, que tiene más de 6 millones de seguidores, se puede ver un detalle en el fondo que podría sugerir que ella y su pareja, el cantante Rusherking, han terminado su relación.

La periodista Victoria Braier, conocida como Juariu, notó que las gorras del cantante que solían estar en la repisa detrás de la actriz ya no estaban ahí. Para confirmar que se trataba del mismo mueble, Juariu compartió una foto anterior del mismo lugar con todas las gorras del cantante en exposición.

Los indicios de la ruptura de la pareja.

La foto anterior fue del sábado 25 de marzo, donde se pueden ver las gorras del cantante y otros accesorios. En cambio, en la imagen más reciente compartida por la China, se puede ver que los accesorios ya no están allí y fueron reemplazados por libros, jarras y otros elementos decorativos.

La pareja, que ha estado junta por casi un año y ha lanzado una canción juntos, “Hipnotizados”, según informaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el programa “Socios del Espectáculo” (El Trece), podría estar enfrentando una fuerte crisis.

Rusherking se peleó con La China antes de su show en el Movistar Arena

Según dijeron en el programa de chimentos, la pareja habría tenido una pelea minutos antes de que Rusherking saliera a cantar en el show que brindó el viernes 24 de marzo en el estadio Movistar Arena.

Aunque algunos seguidores comentaron en la publicación del cantante preguntando si estaba soltero, tanto él como la China Suárez no han hecho ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, la China habría desmentido los rumores de separación a través de una conversación con Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame.

“Me dijo textual esto: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren, eso textual me dijo, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones”, contó la influencer sobre lo que le habría dicho la actriz.