Jimena Barón confirmó su romance con Matías Palleiro: mucho amor y poca ropa en una playa paradisíaca

Jimena Barón confirmó su romance oficialmente con Matías Palleiro, el ex de Melina Lezcano. La pareja se conoció a mediados del año pasado, pero un posteo de Jimena a fines de 2021 marcaba que ella estaba soltera, ya que colocó sus atributos en un CV en búsqueda de un nuevo novio. Se especulaba con que hubo un distanciamiento a finales del año anterior, aunque ahora volvieron, ya que la actriz lo mostró en sus redes.

En enero, Jimena Barón estuvo viajando por todo Europa junto a su hijo Momo, en donde se los vio disfrutar muchos momentos divertidos. En las ultimas horas, la cantante publico en su Instagram varias imágenes de sus vacaciones en una playa paradisiaca. En el álbum, se puede observar a ella tomando mates, fotografías detalladas de un desayuno y una cena riquísimas, también fotos que muestran su sensual figura. Pero la que mayor revuelo generó fue la de Matías Palleiro, de espaldas, caminando.

Matias Palleiro, de espalda, en sus vacaciones con Jimena Barón

Con esta fotografía, la actriz terminó de confirmar su romance, y aparente reconciliación, con el ex de Melina Lezcano. A pesar de que no lo etiquetó ni tampoco subieron una imagen juntos, se confirma que retomaron el romance. Por su parte, el deportista también compartió una foto en donde se lo ve disfrutando en una playa.

Jimena Barón y Matías "Tuma" Palleiro, de vacaciones en una playa paradisíaca.

La actriz y cantante mostró en su Instagram su sensual figura

La publicación de Barón que indicaba que estaba soltera

Hace unas semanas, la cantante sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram un curriculum vitae improvisado, en el que detallo sus cualidades como persona. Allí contó que si no se llevan bien con su hijo, “se deberán tomar el palo”. Además, explicó que no es celosa, ni que necesita plata. Por otro lado, agregó que no busca convivencia ni casarse, pero que “el sexo es diario y espectacular”.

Para finalizar, con este CV improvisado, la actriz puso que no revisa cosas, ni deja que le revisen, y que es muy divertida, graciosa pero con un carácter fuerte con muchos cambios de opinión.