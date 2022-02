Habló el amigo de Gustavo Martínez e hizo fuertes declaraciones sobre Martita y Felipe: “Le dolía no tener...”

Guillermo Arregui, íntimo amigo de Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort que era tutor de los mellizos Martita y Felipe Fort y que se quitó la vida la semana pasada, hizo declaraciones muy fuertes sobre los supuestos motivos que lo habían llevado al ex personal trainer a caer en una depresión.

Arregui estuvo como invitado especial en Intrusos y reveló el profundo dolor que sentía Gustavo, ante la supuesta indiferencia que los hermanos Martita y Felipe tenían par con él, aun cuando los crió y educó como un padre tras la muerte de Ricardo.

Ricardo Fort pidió que sus hijos fueran criados por Marisa López, la niñera, y por su pareja Gustavo Martínez.

“A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos”, sentenció Guillermo Arregui, visibilizando la angustia por haber perdido a su amigo.

Atenta a lo que estaba diciendo, Flor de la Ve le preguntó: “¿La familia quería que los chicos se críen de manera diferente?”.

Y Arregui contestó: “Pero Ricardo eligió eso para los chicos. La familia interactuó para que las dos, o tres, personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron. Si no, Gustavo hubiera tenido mucha más titularidad y protagonismo”.

Luego agregó: “Al final, Gustavo no estaba contento. Él sentía que los chicos se les habían dado vuelta. Que no era el mismo afecto, que no eran las mimas personas con las que arrancó”.

Gustavo Martínez se quitó la vida la semana pasada y su trágica muerte conmocionó al mundo del espectáculo. Y a partir de allí se tejieron muchas hipótesis al respecto.

Por su parte, por ejemplo, Marcela Tauro dio su más sincera opinión, tras oír a la gente cercana del ex de Ricardo Fort expresarse con frialdad tanto en redes como de manera presencial en el entierro.

“Me llamó la atención que no vi a nadie llorar”, dijo la panelista movilizada con el fatal desenlace de la vida de la expareja de Ricardo Fort, tutor de sus hijos Martita y Felipe.