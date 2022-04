Florencia Peña se casa y así fue el momento de la romántica propuesta de Ramiro Ponce de León

Florencia Peña se casa y lo anunció en sus redes al compartir el video del momento íntimo en el que su pareja, Ramiro Ponce de León, le propuso matrimonio, La actriz y conductora compartió el video de la popuesta en su Instagram, donde la siguen casi 6 millones de personas y enloqueció a sus fans.

Ramiro es el papá de su hijo de 4 años, Felipe Ponce de León, y durante el viaje que hicieron juntos le entregó una caja misteriosa que llevaba adentro otras dos cajas más chicas, para despistar a la actriz que no se esperaba lo que había en el interior.

En la última, la artista se encontró con un papel en el que el abogado le había escrito de puño y letra: “Amor mío, ya vemos cuando. Te casás conmigo?”. Automáticamente, él se arrodilló y le dio un anillo a Flor, quien en medio del shock solo pudo llorar y responder: “Obvio”.

“Te amo”, le dijo Flor al padre de su hijo Felipe y mirando el anillo exclamó: “¡Ay, no lo puedo creer! Me muero, no lo puedo creer”.

Aunque no pudo dejar de lado el humor que la caracteriza y exclamó: “Me muero, ¿me entrará?”, bromeando al ver que el anillo era muy grande para su dedo. Al comprobar que realmente era así, se rió y dijo: “Lo tenemos que achicar un poco, ya empezamos mal”.

“Es hermoso”, dijo feliz Florencia y sellaron el momento con un beso, los dos visiblemente nerviosos con la situación.

Luego, Ramiro explicó que le puso “ya vemos cuando” en la tarjeta, porque “es re difícil nuestra vida”. “No, pero tenes que poner fecha ¿cómo ya vemos cuándo?”, le recriminó ella y él se justificó: “Un poco de humor había que ponerle”.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León ¿dejan el poliamor?

El romance del abogado, Ramiro Ponce de León, y la actriz comenzó sin escándalos mediáticos hasta que en 2018, se filtraron ciertos audios de él con una mujer de nombre Eliana Mendoza.

Entonces, la actriz decidió a hablar públicamente para aclarar los tantos. Según dijo, ella y su novio no tienen un vínculo monogámico, sino de poliamor.

“Tenemos una relación consensuada y abierta, de poliamor”, explicó Flor ante los medios en aquella ocasión, y de ese modo evitó que se siguieran metiendo en la intimidad de su pareja. Por lo que a ella se le atribuye ese término. ¿Cambiará ahora que se casan?