Evangelio de hoy, 31 de diciembre: “Al principio... aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios”

“En el principio: son las primeras palabras de la Biblia”, señala en el Evangelio de hoy. “Las mismas con las que comienza el relato de la creación: En el principio creó Dios el cielo y la tierra”, reflexionó el Papa Francisco en el Ángelus, domingo 3 de enero de 2021.

Detengámonos a mirar el belén, el nacimiento de Jesús: la luz y la paz, la pobreza y el rechazo. Entremos en la verdadera #Navidad con los pastores, llevemos a Jesús lo que somos. Así, en Jesús, saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de ser amados por Dios. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 30, 2024

“Hoy el Evangelio dice que Aquel que hemos contemplado en su Natividad, como niño, Jesús, existía antes: antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida”.

“Antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama Verbo, es decir, Palabra. ¿Qué quiere decirnos? La Palabra sirve para comunicar: no se habla solo, se habla con alguien. (…) Así pues, el hecho de que Jesús sea desde el principio la Palabra significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos.”.

Evangelio de hoy, 30 de diciembre: “El niño... se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él” https://t.co/fPhZFUT8VO — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 30, 2024

“El Hijo unigénito del Padre (cf. v. 14) quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. (…) Este es el mensaje maravilloso de hoy: Jesús es la Palabra, la Palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros”.

Y para hacerlo, fue más allá de las palabras. (…) Se hizo carne y no se volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido, que se pone y se quita. No, nunca se separó de nuestra carne. Y jamás se separará de ella…”.

“En quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que llama a la puerta del corazón para vivir con nosotros”, concluyó el Papa Francisco en el Ángelus, domingo 3 de enero de 2021.

En esta noche, la puerta de la esperanza se ha abierto de par en par al mundo; en esta noche, Dios dice a cada uno: ¡también hay esperanza para ti! #Navidad #Jubileo2025 pic.twitter.com/o18YWbzQ01 — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 24, 2024

La Palabra de Dios ofrece mensajes profundos, enseñanzas valiosas y una oportunidad para la reflexión. El Evangelio ocupa un lugar central en la misa y permite que Cristo continúe su obra de salvación.

“Cuando rezamos, Dios abre nuestros ojos, renueva y cambia nuestro corazón, cura nuestras heridas”. Aquí compartimos los textos del lunes 30 de diciembre de 2024.

Primera carta del apóstol San Juan

1 Jn 2, 18-21

Hijos míos: Ésta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora.

De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros; pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros.

Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad.

Detalle del vitral que representa un Águila, símbolo de San Juan Evangelista, en la catedral del santo Rumbold en Mechelen, Bélgica.

Lectura del Evangelio según San Juan

Jn 1, 1-18

En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron.

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz.

Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció.

Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios.

Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando:”A éste me refería cuando dije: ’El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo’ “.

De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre,es quien lo ha revelado.

Es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.

