En un llanto desesperado, Catherine Fulop abandonó Masterchef Celebrity

El final de Masterchef Celebrity está cada vez más cerca y quedan menos participantes en competencia. El domingo, en un mar de lágrimas, Catherine Fulop fue eliminada y solo quedan 7 famosos peleando por el gran premio del reality de cocina de Telefe.

La actriz venezolana quedó afuera de la competencia luego de una gala llena de tensión por el difícil desafío que les dio el jurado a los participantes. Y se trata de nada más y nada menos que preparar una codorniz en el punto justo y con la guarnición adecuada.

El plato de Cathy fue el peor de la noche junto al de Tomás Fonzi, pero finalmente Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidieron que sea la artista quien abandone el programa.

Sin dudas, la despedida de la conductora fue de las más difíciles de esta tercera temporada de Masterchef. Porque no solo ella se mostró muy emocionada, sino también sus compañeros, el conductor y el jurado.

“Nos enseñaste un montón de nuevos términos que no nos vamos a olvidar nunca. Y eso, es una muestra de tu personalidad, de tu alegría, de tu positividad. Nos divertiste mucho”, destacó Donato de Santis.

A su turno, Damián Betular también destacó la calidez y simpatía de la artista: “Sos tan genuina, tan alegre, tan buena gente. Tenés una historia de vida, sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas, pero nos va a quedar tu felicidad y esa impronta que solamente Cathy Amanda Fulop puede tener. Te quiero mucho”.

Germán Martitegui estuvo a cargo del cierre y no pudo evitar quebrarse. “El primer día por el pasillo, yo no te conocía en persona y me diste un abrazo. Me agarraste y me apretaste, para mí era muy raro y me di cuenta de que eras una persona increíble”, valoró, con lágrimas en los ojos.

“Cada cosa que te vi hacer en la cocina me emocionó. Verte conectar con tus raíces, con los sabores de tu país... Yo personalmente te pongo en la lista de personajes que no me voy a olvidar nunca”, agregó Martitegui.

Cathy Fulop se emocionó al despedirse del jurado y sus compañeros de Masterchef

Visiblemente emocionada por las palabras de los especialistas, Cathy se largó a llorar y no hizo más que agradecer a todos los que realizan el reality.

“A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros. A veces pensaba si les caía mal, pero después lo agradecía porque me exigía y me motivaba a seguir practicando en mi casa”, reconoció.

Catherine Fulop fue eliminada de Mastercjef Celebrity 3.

“Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, cerró Fulop antes de abandonar las cocinas de Masterchef Celebrity.