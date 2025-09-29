29 de septiembre de 2025 - 07:18

El signo que todos creen frío, pero es puro sentimiento en secreto

La astrología muestra cómo algunos signos del zodíaco esconden su verdadera sensibilidad. El horóscopo revela quién parece distante, pero en realidad siente intensamente.

Cuál de los signos todos creen que es frío pero no lo es.

Por Ignacio Alvarado

Los astrólogos aseguran que muchos de estos signos del zodíaco temen ser vulnerables. La astrología detalla que, al ocultar sus emociones, intentan evitar decepciones o rechazos. Sin embargo, el horóscopo deja claro que cuando se sienten seguros, muestran un corazón lleno de sentimientos.

Cu&aacute;l de los signos todos creen que es fr&iacute;o pero no lo es.

En la convivencia diaria, la astrología enseña que este tipo de signos del zodíaco pueden parecer distantes o fríos, pero en realidad son atentos y empáticos. El horóscopo los describe como personas que sienten profundamente, aunque no siempre sepan expresarlo con palabras.

La verdad es que, según la astrología, lo que aparentan es solo una máscara. Estos signos del zodíaco esconden una intensidad emocional que sorprende cuando se revela. El horóscopo indica que, detrás de la seriedad, hay un mar de ternura y sensibilidad.

El signo que esconde más sensibilidad

Ese papel lo cumple Capricornio, uno de los signos del zodíaco más incomprendidos. La astrología lo presenta como alguien práctico, serio y centrado en sus metas. Sin embargo, el horóscopo aclara que debajo de esa fachada de frialdad hay una persona con una gran necesidad de afecto y conexión.

Cu&aacute;l de los signos todos creen que es fr&iacute;o pero no lo es.

Según la astrología, Capricornio no muestra fácilmente sus emociones porque teme ser herido. Los signos del zodíaco de tierra suelen enfocarse en lo racional, y este no es la excepción. Pero el horóscopo recuerda que, cuando se siente en confianza, Capricornio entrega todo su cariño y lealtad sin reservas.

