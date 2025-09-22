22 de septiembre de 2025 - 07:56

El signo que no puede dejar de stalkear a sus ex

La astrología revela cuál de los signos del zodíaco no logra soltar y, según el horóscopo, vive pendiente de sus exparejas.

Cuál de los signos del zodíaco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

Cuál de los signos del zodíaco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En el mundo de los signos del zodíaco, algunos logran cortar vínculos con facilidad, mientras que otros quedan atados a recuerdos y emociones. La astrología explica que existe un signo en particular que, pese a mostrarse fuerte, suele revisar redes sociales y seguir de cerca la vida de sus exparejas. El horóscopo confirma que se trata de una tendencia marcada por su personalidad intensa y emocional.

Leé además

Los astros sugieren que esta estación puede marcar un antes y un después en sus vidas sentimentales.

Amor de primavera: los 2 signos del zodiaco que encontrarán el amor en esta estación

Por Redacción
personas histericas: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas histéricas: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera

Este signo no solo recuerda cada detalle de sus relaciones, sino que además revive constantemente momentos del pasado. La astrología sostiene que su sensibilidad lo lleva a querer entender qué salió mal, mientras que entre los signos del zodíaco es de los que más busca respuestas en silencio. El horóscopo advierte que esta actitud puede complicar su capacidad para avanzar en nuevas historias.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

Cuál de los signos del zodíaco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

A diferencia de otros signos del zodíaco, que prefieren cortar de raíz, este necesita mantener un lazo invisible. Según la astrología, revisar fotos, estados y publicaciones es casi un ritual. El horóscopo resalta que no lo hace por maldad, sino porque le cuesta dejar ir lo que alguna vez fue importante para él.

En las relaciones amorosas, su intensidad es evidente. La astrología explica que se entrega por completo, lo que lo convierte en uno de los signos del zodíaco más apasionados. Sin embargo, el horóscopo advierte que, cuando todo termina, esa misma pasión se transforma en obsesión silenciosa que lo lleva a stalkear a sus ex sin poder evitarlo.

Escorpio, el signo que nunca suelta del todo

Entre los signos del zodíaco, Escorpio es el que más se asocia con esta actitud. La astrología indica que su carácter intenso y desconfiado lo impulsa a querer tener siempre el control. El horóscopo señala que, tras una ruptura, no deja pasar oportunidad de revisar lo que hace la otra persona, aunque intente aparentar indiferencia.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

Cuál de los signos del zodíaco es el que no puede dejar de stalkear a su ex.

La astrología lo describe como un signo apasionado que no soporta quedarse con dudas. Entre los signos del zodíaco, Escorpio es el que más utiliza su intuición para leer entre líneas, y el horóscopo confirma que esa mezcla de curiosidad y celos lo convierte en el stalker número uno del zodíaco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco parece tranquilo pero siempre guarda rencor.

El signo que parece tranquilo pero guarda rencor para siempre

Por Ignacio Alvarado
Con cuál de los signos del zodíaco no se puede ni hablar.

El más idiota: con cuál signo no se puede ni hablar si se encapricha

Por Ignacio Alvarado
personas mala onda: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas mala onda: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más confiable.

El signo más confiable: cuál es el que nunca te va a fallar

Por Ignacio Alvarado