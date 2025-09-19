19 de septiembre de 2025 - 08:50

El signo que parece tranquilo pero guarda rencor para siempre

La astrología revela cuál de los signos del zodíaco aparenta calma, pero el horóscopo advierte que no olvida ni perdona.

Por Ignacio Alvarado

En el universo de los signos del zodíaco, algunos destacan por su aparente serenidad. Según la astrología, transmiten calma y equilibrio, lo que hace creer a quienes los rodean que nunca pierden la compostura. Sin embargo, el horóscopo muestra que detrás de esa fachada se esconde una memoria implacable.

La astrología señala que este signo no suele reaccionar de manera explosiva. Entre los signos del zodíaco, prefiere guardar silencio antes que confrontar. El problema surge cuando acumula cada ofensa, y el horóscopo indica que, aunque pase el tiempo, rara vez logra soltar lo que le dolió.

Entre los signos del zodíaco, este se caracteriza por aparentar paciencia. La astrología lo describe como alguien que analiza todo en detalle, y esa misma capacidad le impide olvidar. El horóscopo advierte que puede parecer indulgente, pero en realidad guarda en su interior cada herida como si fuera reciente.

Quienes conviven con él deben saber que no hay engaños ni olvidos fáciles. La astrología afirma que entre los signos del zodíaco, es el más propenso a perdonar en apariencia, pero no en la práctica. El horóscopo recomienda ser transparente con él, ya que su rencor puede durar años sin que lo exprese abiertamente.

Cáncer, el signo que nunca olvida una traición

Entre los signos del zodíaco, Cáncer es el que mejor ilustra esta dualidad. Según la astrología, su sensibilidad extrema lo hace guardar cada emoción con intensidad. El horóscopo explica que, aunque muestre ternura y contención, cuando alguien lo hiere, esa herida queda grabada en su memoria.

La astrología indica que Cáncer parece tranquilo, incluso pacífico, pero entre los signos del zodíaco, es uno de los más rencorosos. El horóscopo advierte que no explota de inmediato, sino que espera el momento justo para recordar lo sucedido. Quien lo traiciona rara vez vuelve a contar con su confianza.

