12 de agosto de 2025 - 12:08

El olor natural que odian los gatos y evita que orinen donde no deben

Un simple recurso natural puede ayudarte a mantener tu hogar limpio y libre de malos olores. Descubrí el truco que funciona incluso con los gatos más rebeldes.

Un simple aroma cítrico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Un simple aroma cítrico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

¿Por qué hoy se conmemora el día del Gato?

¿Por qué hoy se conmemora el día del Gato?

Por Redacción
tira estas 5 plantas de tu casa porque son toxicas y podrian ser mortales para tu perro o gato

Tirá estas 5 plantas de tu casa porque son tóxicas y podrían ser mortales para tu perro o gato

Por Redacción

Los especialistas en conducta felina señalan que hay olores que los gatos detestan de manera natural. Entre ellos, uno destaca por su efectividad y seguridad: el limón. Este cítrico es completamente inofensivo para tu mascota si se usa correctamente, y resulta un aliado ideal para mantener el hogar libre de marcas de orina. Es un truco económico, ecológico y fácil de aplicar en la limpieza diaria.

image
Un simple aroma c&iacute;trico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Un simple aroma cítrico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Para ponerlo en práctica, solo necesitás jugo de limón fresco y agua. Mezclá partes iguales en un pulverizador y rociá las zonas donde tus gatos suelen orinar fuera de su bandeja. El fuerte aroma del cítrico actúa como repelente natural, sin dañar superficies ni poner en riesgo la salud del animal. Además, esta mezcla ayuda a desinfectar y aportar frescura a tu hogar, reforzando la limpieza general.

Es importante recordar que este tipo de trucos deben acompañarse con un análisis del comportamiento de los gatos. Si el problema persiste, puede ser señal de estrés, cambios en el entorno o incluso problemas de salud. Una buena rutina de limpieza y atención veterinaria son claves para resolverlo a largo plazo.

image
Un simple aroma c&iacute;trico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Un simple aroma cítrico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Otros olores que también funcionan y ayudan al hogar

Además del limón, hay otros aromas que los gatos suelen evitar, como el vinagre, la menta y el eucalipto. Estos pueden alternarse para que el hogar mantenga un ambiente fresco y libre de orina fuera de lugar. Incorporar estos trucos en la limpieza diaria puede ahorrarte tiempo, dinero y malos momentos.

image
Un simple aroma c&iacute;trico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

Un simple aroma cítrico mantiene a los gatos alejados y protege tu hogar limpio.

En definitiva, aprovechar el poder del olor natural es una manera práctica y segura de educar a tus gatos. Con constancia, tu hogar no solo estará más limpio, sino que también será más armonioso para convivir con tus mascotas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

de mendoza al mundo con bentonita para piedras sanitarias para gatos

De Mendoza al mundo con bentonita para piedras sanitarias para gatos

Por Sandra Conte
Sal sobre las brasas: truco argentino para mejorar el asado y cocina.

Nadie lo sabe: el motivo por el que hay que tirar sal sobre las brasas del asado

Por Andrés Aguilera
los tubos de pvc que te sobraron, no los tires, es un tesoro en casa: dos formas utiles de aprovecharlos

Los tubos de PVC que te sobraron, no los tires, es un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlos

Por Redacción
Esta receta es apta para las personas que buscan un cambio de alimentación.

La receta de las masas de papa para empanadas, sin TACC, fáciles y súper livianas

Por Andrés Aguilera