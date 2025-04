El objeto que no deberías tener en tu casa, según el Feng Shui

image.png

El bienestar emocional y mental está estrechamente vinculado a los espacios que habitamos. Desde la mirada del feng shui, un objeto roto representa estancamiento. No importa si tiene valor sentimental: si está roto, no fluye. Esto también se aplica a otros elementos como relojes que no funcionan, sillas inestables o vajilla quebrada. Su presencia interrumpe la armonía y desequilibra la decoración del hogar.