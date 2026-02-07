7 de febrero de 2026 - 09:37

Cuáles son las enfermedades silenciosas que se transmiten con un beso

Especialistas en medicina han señalado, a través de redes sociales que los besos pueden ser una vía de contagio de varias e importantes enfermedades

Por Alejo Zanabria

Los besos son una de las expresiones de amor más comunes entre dos personas enamoradas o apasionadas. Por lo general, ocurren en momentos de intimidad y se relacionan con sentimientos de amor, alegría y felicidad. Sin embargo, esta muestra de afecto también puede estar asociada con la transmisión de bacterias y enfermedades.

Diversos especialistas en medicina han señalado, a través de redes sociales y medios de comunicación, que los besos pueden ser una vía de contagio. Al igual que compartir alimentos o bebidas, besar a otra persona es una de las formas más frecuentes de transmisión de ciertos microorganismos.

La razón principal es que durante un beso existe un intercambio de saliva, que a pesar de que tiene propiedades antimicrobianas naturales y la flora bucal, conocida como “bacterias buenas”, ayuda a combatir microorganismos dañinos, esto no siempre es suficiente para evitar infecciones.

Cuando la saliva de una persona infectada entra en contacto con la boca de otra, los microorganismos pueden alojarse en el entorno bucal, adherirse a la parte interna de las mejillas, la lengua o los dientes, y provocar infecciones en las encías o la garganta. En algunos casos, los patógenos pueden penetrar en el organismo y extenderse al tracto respiratorio o a otras partes del cuerpo.

¿Qué enfermedades pueden transmitirse mediante un beso?

Existen varias enfermedades que pueden propagarse a través del intercambio de saliva. Algunas incluso son infecciones de transmisión sexual, siempre y cuando existan lesiones o heridas en la boca que faciliten la entrada del microorganismo. Si una persona tiene una infección en los genitales o en la sangre, pero su boca está sana y sin lesiones, el riesgo de contagio por un beso es mucho menor.

Entre las enfermedades que pueden transmitirse se encuentran:

  • Resfriado común.
  • Parásitos intestinales.
  • Periodontitis.
  • Infección de garganta por estreptococo.
  • Meningitis.
  • Herpes labial.
  • Clamidia.
  • Gonorrea.
  • Sífilis.
  • Virus del papiloma humano (VPH).
