Cuál es el signo del zodíaco que se hace el fuerte, pero es el más sensible de todos

La astrología, los signos del zodíaco y el horóscopo revelan quién aparenta dureza, pero esconde una sensibilidad profunda que casi nadie ve.

Cuál de los signos del zodíaco es el que se hace el fuerte, pero es el más sensible de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el que se hace el fuerte, pero es el más sensible de todos.

Por Ignacio Alvarado

Dentro de los signos del zodíaco, hay uno que construyó una imagen de fortaleza constante. Según la astrología, parece firme, autosuficiente y poco afectado por lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, el horóscopo indica que esa coraza es solo una defensa emocional.

Este signo evita mostrarse vulnerable. La astrología explica que aprendió a disimular lo que siente para no ser lastimado. Entre los signos del zodíaco, es el que menos habla de sus emociones, aunque el horóscopo señala que todo le impacta más de lo que admite.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el que se hace el fuerte, pero es el m&aacute;s sensible de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el que se hace el fuerte, pero es el más sensible de todos.

La sensibilidad es su rasgo oculto. Para la astrología, percibe gestos, silencios y cambios de ánimo con enorme profundidad. Dentro de los signos del zodíaco, es de los que más se afectan por críticas o rechazos. El horóscopo marca que suele guardarse todo.

Cuando se siente herido, no lo muestra. La astrología sostiene que prefiere aparentar frialdad antes que exponer su fragilidad. Entre los signos del zodíaco, es el que más sufre en silencio, según el horóscopo.

Capricornio, la fortaleza que esconde emoción

Para la astrología, Capricornio es el signo que mejor representa esta dualidad. Dentro de los signos del zodíaco, se lo ve como responsable, firme y mental. El horóscopo lo muestra siempre en control, aunque por dentro todo le afecta.

Capricornio siente más de lo que demuestra. La astrología explica que asocia la vulnerabilidad con debilidad. Entre los signos del zodíaco, es uno de los más sensibles, pero el horóscopo indica que jamás lo exhibe en público.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el que se hace el fuerte, pero es el m&aacute;s sensible de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el que se hace el fuerte, pero es el más sensible de todos.

En el amor, su sensibilidad es extrema. Según la astrología, Capricornio se involucra profundamente. Dentro de los signos del zodíaco, es leal y emocional, aunque distante. El horóscopo advierte que teme mostrarse tal cual es.

En la vida diaria, su fortaleza es una armadura. La astrología afirma que siente presión constante por ser fuerte. Entre los signos del zodíaco, es quien más se exige. El horóscopo concluye que su desafío es permitirse sentir sin culpas.

