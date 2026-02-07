7 de febrero de 2026 - 08:39

Cuál es el signo del zodíaco que más triunfa y se los hace saber a todos

Hay personas que tienen más sed de triunfo que los demás y que no importa que ocurra, la suerte siempre está de su lado.

Por Alejo Zanabria

Las características personales son influidas por los astros, y ellos determinan cómo somos, cómo nos relacionamos y cómo afrontamos problemas y situaciones. A veces, la suerte favorece a ciertos signos del zodíaco y los hace tener el mote de los más ganadores.

Leo es el signo del zodíaco que siempre gana

Los seres humanos que nacieron (entre el 24 de julio y el 23 de agosto) en Leo son los más ganadores, se tienen una confianza ciega y nadie los podría igualar.

Los de este signo son conscientes de sus defectos pero como son orgullosos, los aceptan para adentro y, hacia el afuera, se muestran fortaleciéndolos.

Los leoninos “desafían a la fortuna”; se comprometen con sus elecciones, sobre todo cuando nos referimos a números de la lotería. Están convencidos de su suerte y de que les irá muy bien.

Sagitario, el otro signo del zodíaco que siempre gana

Las personas de Sagitario (del 21 de noviembre al 22 de diciembre) se suman a Leo como los que nunca pierden. Ellos nunca piensan en el fracaso; son aventureras y espontáneas, tienen actitud positiva siempre y ante todo.

Son afortunados en competiciones y juegos, amantes de la diversión, son impulsivos ya que confían en su fe sobre las cosas. El destino los recompensa por sus convicciones con muchas victorias.

