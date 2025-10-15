15 de octubre de 2025 - 12:33

Cuál es el signo del zodíaco más infiel, pirata y mujeriego

La astrología revela el costado oculto del amor. Algunos signos del zodíaco tienen una energía tan intensa que buscan relaciones paralelas.

Cuál es el signo del zodíaco más infiel, pirata y mujeriego
Por Andrés Aguilera

Leé además

el escondido pueblito de brasil con playas infinitas: un lugar silencioso de dunas doradas y paz total

El escondido pueblito de Brasil con playas infinitas: un lugar silencioso de dunas doradas y paz total

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más manipulador.

El más manipulador: cuál es el signo que acomoda todo a su favor

Por Ignacio Alvarado

Muchos astrólogos coinciden en que existe un signo que se lleva el podio absoluto cuando se trata de romances paralelos y secretos imposibles de ocultar.

Este signo vive el amor con intensidad, pero también con una cuota de riesgo que lo hace irresistible y, a la vez, peligroso para el corazón ajeno.

image

Géminis: el campeón de la doble vida

El signo que encabeza el ranking es Géminis, el auténtico rey (o reina) de la dualidad. Los nacidos bajo este signo son curiosos, inteligentes y extremadamente comunicativos.

Aman flirtear, disfrutar del juego de la seducción y probar nuevas conexiones emocionales o físicas sin sentirse atados.

La mente inquieta de Géminis los lleva a aburrirse con facilidad, y por eso necesitan sentir adrenalina constantemente.

Aunque no siempre llegan a concretar una infidelidad, suelen coquetear con la línea del peligro. Su carisma y su capacidad para adaptarse los hacen expertos en mantener varias historias sin ser descubiertos.

La explicación detrás de su naturaleza

Desde la mirada astrológica, Géminis está regido por Mercurio, planeta de la comunicación y el pensamiento rápido.

image

Esa energía los vuelve impredecibles y encantadores, pero también algo inestables emocionalmente. Les cuesta comprometerse del todo, porque sienten que cada persona que conocen puede mostrarles algo nuevo del mundo.

Sin embargo, cuando se enamoran de verdad, son compañeros brillantes, divertidos y leales... al menos mientras la relación les sigue resultando desafiante.

El segundo más infiel del zodíaco

Detrás de Géminis, el segundo lugar lo ocupa Sagitario, el aventurero del zodíaco. Su espíritu libre y su amor por la independencia lo convierten en un signo difícil de atrapar. Aman vivir intensamente y suelen sentirse limitados cuando alguien intenta controlarlos.

Sagitario no engaña por malicia, sino por impulso: persigue emociones nuevas y necesita sentirse vivo todo el tiempo.

Eso sí, cuando encuentra a alguien que respeta su libertad, puede llegar a ser uno de los compañeros más fieles y apasionados del zodíaco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más dramático de todos.

El más dramático: cuál es el signo que convierte todo en una telenovela

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más frío.

El más frío: cuál es el signo que no muestra emociones ni aunque quiera

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más celoso de todos.

El más celoso: cuál es el signo que no soporta ver a su pareja hablar con otro

Por Ignacio Alvarado
personas falsas y mentirosas: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas falsas y mentirosas: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera