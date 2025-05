Cuál es el signo del zodíaco más hiriente y lastimoso

En el mundo de los signos del zodíaco, hay energías más suaves y otras más filosas. Dentro de la astrología , algunos signos aparecen como más directos, tajantes o incluso brutales con sus palabras y actitudes. Si sos fan del horóscopo , sabés que hay signos que no se guardan nada.

Pero ojo, eso no siempre los hace malos. Muchas veces, lo que decimos como "hiriente" tiene que ver con la forma que tienen de enfrentar los conflictos o de expresarse sin filtro, sin anestesia. Son esos que, cuando están enojados o dolidos, te tiran verdades que duelen más que una piña.

Algunos signos tienen una lengua filosa . Son esos que, con solo un par de palabras, pueden dejarte pensando toda la semana. Les sale natural: no miden el impacto emocional de lo que dicen. Simplemente lo sueltan.

No es que sean malos, pero sí pueden ser muy duros, sarcásticos y punzantes . En una pelea, no buscan tanto ganar como clavar el puñal justo donde más duele.

Además, estos signos no suelen pedir disculpas fácilmente. Tienen la idea de que, si lo dijeron, fue por algo. Les cuesta reconocer que fueron demasiado. Prefieren que los veas como sinceros antes que tibios o falsos.

Astrología emocional: entre la verdad y el daño

En astrología emocional, se estudia cómo cada signo gestiona lo que siente. Y algunos lo hacen de forma muy directa, hasta cruel. Tienen un estilo seco, cortante, que no deja lugar a los grises. Van al hueso, sin vueltas.

Muchas veces estos signos sufren más de lo que muestran. Esa coraza que usan, ese sarcasmo constante, es una forma de proteger su propia vulnerabilidad. Pero eso no quita que puedan ser realmente hirientes y lastimosos con los demás.

Después de analizar miles de cartas natales y conductas emocionales, hay un signo que se gana el primer puesto en esta categoría: Escorpio.

Sí, Escorpio es el más hiriente del zodíaco. Cuando quiere, te destruye con una sola frase. Su mirada intensa y su capacidad de manipulación lo hacen experto en detectar dónde te duele… y apuntar ahí. No lo hace porque sí. Lo hace cuando siente que lo traicionaste, que le mentiste o que lo subestimaste.

Y en el segundo lugar de este ranking filoso, aparece Capricornio. No lo subestimes. Aunque parezca frío y calculador, cuando se harta, te lo hace saber con una dureza que te deja helado. No grita, no dramatiza. Te lo dice serio, seco y sin una pizca de dulzura.