Cómo quitar, higienizar y desinfectar el hielo acumulado del freezer con un solo ingrediente

Existe un truco simple que elimina el hielo acumulado del freezer, pero también previene su formación futura. Cada cuánto debe realizarse.

El freezer puede parecer limpio a simple vista, pero con el paso del tiempo es común que se forme una capa de hielo difícil de remover. Este problema no solo reduce el espacio disponible, sino que también puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico sin que se note.

Lo que pocos saben es que existe una forma sencilla de eliminar esa acumulación y, al mismo tiempo, evitar que vuelva a formarse rápidamente. Con un solo ingrediente y un procedimiento básico, es posible mantener el congelador en mejores condiciones y con menos mantenimiento.

truco para el hielo del freezer Es indispensable quitar la capa de hielo por más mínima que sea. WEB Por qué se forma el hielo en el freezer y cómo impacta en la higiene La acumulación de hielo en el congelador no ocurre por casualidad. Se produce principalmente por la humedad que ingresa cada vez que se abre la puerta o cuando se guardan alimentos sin el sellado adecuado. Esa humedad se congela y, con el tiempo, se transforma en capas cada vez más gruesas.

Este proceso no solo afecta el rendimiento del freezer, sino también la higiene. El hielo acumulado puede atrapar partículas de alimentos, generar malos olores y convertirse en un ambiente propicio para bacterias y hongos, especialmente si no se limpia con frecuencia. Aunque el frío reduce la actividad microbiana, no elimina completamente estos riesgos.

El hielo acumulado puede atrapar generar y convertirse en un ambiente propicio para y especialmente si no se limpia con frecuencia. Aunque el frío reduce la actividad microbiana, no elimina completamente estos riesgos. Además, una capa excesiva de escarcha obliga al electrodoméstico a trabajar más para mantener la temperatura, lo que puede incrementar el consumo de energía. También dificulta el cierre correcto de cajones o puertas internas, generando un círculo vicioso de más humedad y más hielo. truco para el hielo del freezer El aceite de oliva puede mejorar la higiene del congelador sin esfuerzo. WEB Cómo se realiza el paso a paso con aceite de oliva para limpiar y prevenir la escarcha El método que recomienda Good Housekeeping para eliminar el hielo acumulado y prevenir su reaparición es más simple de lo que parece.

El primer paso fundamental es desconectar la heladera para trabajar de forma segura y permitir que el hielo se derrita de manera natural. Este proceso puede acelerarse dejando la puerta abierta. Una vez que el hielo se haya deshecho por completo, es importante limpiar bien el interior del freezer. Se pueden retirar restos de agua con un paño seco y asegurarse de que las paredes queden completamente limpias antes de continuar. Aquí es donde entra en juego el ingrediente clave: el aceite de oliva. Aplicar una fina capa sobre las paredes internas del congelador crea una especie de película protectora que dificulta que la humedad se adhiera y se congele nuevamente. Este detalle es el que marca la diferencia en el mantenimiento a largo plazo. El aceite actúa como una barrera que reduce la formación de escarcha, facilitando futuras limpiezas y manteniendo el interior en mejores condiciones. No es necesario aplicar grandes cantidades: con un paño apenas humedecido es suficiente para cubrir las superficies.