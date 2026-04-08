8 de abril de 2026 - 22:15

Cómo quitar, higienizar y desinfectar el hielo acumulado del freezer con un solo ingrediente

Existe un truco simple que elimina el hielo acumulado del freezer, pero también previene su formación futura. Cada cuánto debe realizarse.

La limpieza se realiza cada dos semanas.

La limpieza se realiza cada dos semanas.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El freezer puede parecer limpio a simple vista, pero con el paso del tiempo es común que se forme una capa de hielo difícil de remover. Este problema no solo reduce el espacio disponible, sino que también puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico sin que se note.

Leé además

Elementos tirados, sin uso, pueden tener una segunda vida dentro de casa.

La manguera rota no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
Las avispas no provocan necesariamente un peligro inmediato.

Qué significa que las avispas se instalen en tu casa y qué trucos las alejan en minutos

Por Redacción

Lo que pocos saben es que existe una forma sencilla de eliminar esa acumulación y, al mismo tiempo, evitar que vuelva a formarse rápidamente. Con un solo ingrediente y un procedimiento básico, es posible mantener el congelador en mejores condiciones y con menos mantenimiento.

truco para el hielo del freezer
Es indispensable quitar la capa de hielo por más mínima que sea.

Es indispensable quitar la capa de hielo por más mínima que sea.

Por qué se forma el hielo en el freezer y cómo impacta en la higiene

La acumulación de hielo en el congelador no ocurre por casualidad. Se produce principalmente por la humedad que ingresa cada vez que se abre la puerta o cuando se guardan alimentos sin el sellado adecuado. Esa humedad se congela y, con el tiempo, se transforma en capas cada vez más gruesas.

  • Este proceso no solo afecta el rendimiento del freezer, sino también la higiene. El hielo acumulado puede atrapar partículas de alimentos, generar malos olores y convertirse en un ambiente propicio para bacterias y hongos, especialmente si no se limpia con frecuencia. Aunque el frío reduce la actividad microbiana, no elimina completamente estos riesgos.
  • Además, una capa excesiva de escarcha obliga al electrodoméstico a trabajar más para mantener la temperatura, lo que puede incrementar el consumo de energía. También dificulta el cierre correcto de cajones o puertas internas, generando un círculo vicioso de más humedad y más hielo.
truco para el hielo del freezer
El aceite de oliva puede mejorar la higiene del congelador sin esfuerzo.

El aceite de oliva puede mejorar la higiene del congelador sin esfuerzo.

Cómo se realiza el paso a paso con aceite de oliva para limpiar y prevenir la escarcha

El método que recomienda Good Housekeeping para eliminar el hielo acumulado y prevenir su reaparición es más simple de lo que parece.

  1. El primer paso fundamental es desconectar la heladera para trabajar de forma segura y permitir que el hielo se derrita de manera natural. Este proceso puede acelerarse dejando la puerta abierta.
  2. Una vez que el hielo se haya deshecho por completo, es importante limpiar bien el interior del freezer. Se pueden retirar restos de agua con un paño seco y asegurarse de que las paredes queden completamente limpias antes de continuar.
  3. Aquí es donde entra en juego el ingrediente clave: el aceite de oliva. Aplicar una fina capa sobre las paredes internas del congelador crea una especie de película protectora que dificulta que la humedad se adhiera y se congele nuevamente. Este detalle es el que marca la diferencia en el mantenimiento a largo plazo.

El aceite actúa como una barrera que reduce la formación de escarcha, facilitando futuras limpiezas y manteniendo el interior en mejores condiciones. No es necesario aplicar grandes cantidades: con un paño apenas humedecido es suficiente para cubrir las superficies.

truco para el hielo del freezer

Con una limpieza periódica y la aplicación de aceite de oliva, es posible reducir la escarcha, mejorar la higiene y prolongar el buen funcionamiento del electrodoméstico con un esfuerzo mínimo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La olla vieja reduce residuos y acumulaciones de objetos en casa.

Las ollas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
El especialista advierte que no hay que dejar de moverse, sino hacerlo con movimientos inteligentes.

Andrea Bernetti, fisiatra: "el movimiento terapéutico es más eficaz que el reposo para la osteoartritis"

Por Redacción
Dentro de la heladera, el papel intenta evitar el desperdicio de alimentos.

Poner papel absorbente dentro de la heladera: por qué se recomienda este truco y para qué sirve

Por Redacción
Los científicos han potenciado el avance contra la gripe.

Científicos encuentran un contraveneno natural contra la gripe: 1 de cada 5 personas no se enferman

Por Lucas Vasquez