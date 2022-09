Benjamín Vicuña habló sobre la pelea con Eli Sulichin: “Me da mucha vergüenza”

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin terminaron su relación y hace algunas horas trascendió que la pareja tuvo una fuerte dicusión pública que culminó con el actor hablando a los gritos por teléfono, según El Trece.

En Socios del espectáculo fue Luli Fernández quien se encargó de brindar algunas de las frases textuales que se escucharon por parte de Benjamín: “Le dice: ‘Dale que dale enloqueciéndome. Basta de La China, basta de Carolina, basta de tus amenazas. Esto se terminó, me tenés harto’”.

“Y siguió: ‘Sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y tus amenazas. Si tu padre se muere y me dices algo como ‘Benjamín, no puedo seguir hablando, estoy muy triste’, yo desaparezco para siempre’”, dijo además la panelista.

Luego, la panelista puso el foco en que no se está acostumbrado a ver a Vicuña en esa posición.

Por su parte, el actor chileno habló en Socios y dejó en claro que la da vergüenza lo que pasó: “Me voy a Chile a acompañar a la familia. Gracias por el aguante. Vuelvo el miércoles para el teatro, que como ya dije me hace muy bien”.

“Se dieron a conocer algunos audios tuyos gritando en la calle…”, le comentó el notero, y Benjamín Vicuña se mostró esquivo: “Mira, me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir. La verdad es una pena porque tengo la mejor con Eli. Es una súper mujer. Que se manipulen o desvirtúen las cosas es una lástima. Fue una gran compañera, es una bella persona. Es una lástima que se ensucie así todo”.