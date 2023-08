Así está hoy Lía Crucet: cumplió 71 años y celebró junto a su familia

Lía Crucet cumplió 71 años este 8 de agosto y salió por unas horas del hogar en el que está internada desde fines del 2021 para festejar. Fue su marido, Tony Salatino quien compartió una foto junto a la cantante en sus redes y allí se la pudo ver en su celebración, en la que estuvo rodeada de amigos y fanáticos.

La artista se recupera tras una compleja cirugía, de una complicación derivada de una intervención anterior. Aún continúa internada en un geriátrico y de vez en cuando sale, como ocurrió este martes por su cumpleaños, que al llegar a su casa se encontró con todo decorado por algunos fanáticos que quisieron sorprenderla.

Lía Crucet cumplió 71 años y festejó con su marido. Foto: Twitter de Lía Crucet.

Salatino dialogó con Teleshow y dio algunos detalles del festejo que organizó para Lía, con ayuda de sus fieles seguidores. “Estaba chocha, la pasó bárbaro. Ayer vinieron los chicos del club de fans para decorar toda mi casa, pusieron globos por todos lados como si fuera el cumpleaños de una criatura”, contó.

Además, aseguró que Lía “estaba contenta, la pasó muy bien”. “Gracias a Dios recibimos un montón de mensajes que llegaron de parte de amigos del ambiente, y también de gente que nada que ver”, reveló la pareja de Crucet.

Al ser consultado sobre la salud de la intérprete de “La güera Salomé”, resaltó que ella “está bien, estable. Algo que es muy importante, según dicen los médicos”. Y que la cantante está “contenta” con el hecho de vivir en el hogar.

Lía Crucet y Tony Salatino, en su festejo de 69 años.

Lía Crucet fue internada en un geriátrico a fines de 2021

A fines de diciembre de 2021, Salatino confirrmó que debieron internar a Lía en un geriátrico. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, había asegurado en ese entonces.

“En realidad, donde está Lía es un geriátrico. Yo le digo ‘hogar’ porque suena menos duro. No es lo más lindo del mundo estar en un lugar así, por supuesto”, contó en su momento.

“A ella le gustaría estar en su casa, pero la vida es así, se dio así. Yo me muero si termino en un hogar, pero algún día voy a tener que estar, capaz”, caracterizó quien también supo ser manager de la intérprete de “Empujaíto”, entre otros hits cumbieros.

Cumpleaños 69 de Lía Crucet.

