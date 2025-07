Julio no significa pausa total en el mundo del jardín . Si bien muchas especies esperan la primavera para brotar, hay otras que aman el frío y germinan sin problemas en esta época. Con unos pocos cuidados y eligiendo las semillas correctas , podés seguir cultivando incluso cuando el clima no acompaña del todo.

Habitas : también conocidas como habas, toleran las heladas y ofrecen un plus: enriquecen el suelo con nitrógeno. Perfectas para sembrar en julio y cosechar en primavera.

Rúcula : rápida, rústica y picante. No teme al frío y es una gran aliada para sumar verde a tu jardín sin esperar meses. En menos de 30 días ya se puede cortar.

A partir del tercer párrafo, datos del INTA y manuales de cultivo del ProHuerta confirman que estas especies no solo soportan las bajas temperaturas, sino que se adaptan a diferentes zonas del país , desde Cuyo hasta la Patagonia, siempre que el suelo tenga buena preparación.

Consejos finales para sembrar con éxito en julio

Preparar la tierra es clave: removela, abonala con compost y asegurate de que tenga buen drenaje. Las semillas deben plantarse en capas superficiales y protegidas de las heladas directas. Un buen truco es usar botellas cortadas como mini invernaderos o cubrir con tela antihelada.

Además, no te olvides de la luz solar: aunque haya menos horas, buscá que tus plantas reciban al menos 4 o 5 horas de claridad por día. Y si estás en zonas muy frías, podés iniciar el cultivo en interiores y trasplantar en agosto.

image.png 7 semillas ideales para plantar en invierno y tener un jardín lleno de vida

En resumen, el invierno no tiene por qué dejar en pausa tu pasión por la jardinería. Estas siete semillas no solo son resistentes, sino que pueden darte una huerta activa y saludable incluso con temperaturas bajas. Con un poco de planificación, el frío se vuelve un aliado y no un obstáculo.