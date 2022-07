Un intendente K dijo que el Presidente es un “machirulo” por no querer consultar a Cristina Kirchner

Un intendente ultra kirchnerista dijo que Alberto Fernández “no tuvo la valentía de transformar las cosas” y cuestionó que haya demorado en hablar con Cristina Kirchner tras la salida de Guzman.

Pablo Zurro es el jefe comunal de Pehuajó que hace algunas semanas apareció en los medios por una reunión que mantuvo con la vicepresidente.

En una entrevista radial, Zurro calificó de “machirulo” al mandatario por su trato con Cristina Kirchner de quien se reconoce “fan”.

“No tengo fotos con ningún Cambiemos, no soy canguro. Alberto no es Macri; Macri es el que hundió un país. Alberto es aquel que, por ahí, no tuvo la valentía de transformar algunas cosas, que la tiene Cristina porque Cristina es líder”, dijo en diálogo con Radio 10.

“Si tenemos a alguien como Cristina, no hay que hacerse el machirulo de ‘no quiero consultar’. ¿Cómo no vas a consultar? Hay que consultarla, cómo no vamos a consultarla a Cristina. Vamos y la consultamos, porque nos guía”, dijo.

“¿Por qué no aceptan que es superior a todos?”, agregó y criticó a Mauricio Macri. “No se puede ser tan hijo de mil puta, como Macri, para hacerle lo que le hicieron a la hija de Cristina, a Florencia. Hay que ser porquería en la vida”, dijo.

Mensaje de Cristina Kirchner tras reunirse con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó

El 22 de junio pasado Pablo Zurro se reunió con Cristina Kirchner en el Senado para acercarle una propuesta para transformar los planes sociales de Pehuajó.

Tras la reunión, la vicepresidente compartió una foto del encuentro en sus redes sociales donde señaló que Zurro también había enviado ese programa al ministro de Desarrollo Social de la Nación.