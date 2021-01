Tras 2 años, vuelve a funcionar la comisión legislativa más política

El femicidio de Florencia Romano en diciembre despertó tensiones entre oficialismo y oposición respecto del accionar de las fuerzas policiales. Así también apareció el interés por reactivar la Bicameral de Seguridad en la Legislatura, que tiene como objetivo controlar y monitorear el sistema de seguridad provincial.

Tras casi dos años sin funcionar, esta comisión se constituirá nuevamente el próximo jueves a las 11, según confirmó el vicegobernador Mario Abed en la Cámara de Senadores. A partir de esta reunión, se elegirán a las autoridades de la misma para luego empezar a funcionar con normalidad. De acuerdo con el estatuto vigente, este año deberá ser presidida por un senador de la oposición (PJ) y es probable que el nombre elegido sea el del senador Rafael Moyano.

En diálogo con Los Andes, el legislador de Guaymallén anticipó que desde el peronismo tienen expectativas “favorables” sobre la reactivación de la Bicameral y afirmó que podría dar “muchas respuestas a la comunidad”.

En ese sentido, reconoció que el femicidio de Florencia Romano fue “determinante” para la reactivación de la comisión y por lo tanto insistirán en que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el director de la Policía, Roberto Munives, den explicaciones.

“Nosotros vamos a pedir a ambos que concurran a la comisión y que nos expliquen qué pasó y cuál fue la línea de acción que tuvo la policía en todo el proceso. Creemos que lo que corresponde es que las autoridades que representan a la seguridad en la Provincia tengan una reunión con la Bicameral para despejar muchas dudas, que también son inquietudes que tiene la comunidad” , explicó.

Asimismo, el senador peronista atribuyó estos casi 2 años de inactividad al oficialismo y afirmó que las últimas autoridades que estuvieron al frente de la Bicameral fueron elegidas en 2018.

“Nunca ningún órgano de control estuvo tanto tiempo sin elegir sus autoridades. La inactividad fue por decisión política. Parece que, a esta conducción del radicalismo, los órganos de control no le gustan mucho. Ya pasó en el Casino y en el Instituto de Seguridad” , expresó Moyano.

Desde el oficialismo indicaron que el PJ debería haber insistido para que se confirmara la Bicameral de Seguridad en un principio. Asimismo, aseguraron que nadie les reclamó por la reactivación de la comisión hasta que sucedió el femicidio de Florencia Romano.

En ese sentido, consideraron que la oposición quiere reunir a la Bicameral para “politiquear” y hacer “circo mediático”.

Al respecto, también sostuvieron que este tipo de comisiones no pueden hacer despachos y por este motivo, no tiene injerencia directa en estos temas. Cabe destacar que en esta Bicameral el oficialismo tiene mayoría en cuanto a los votos.

“Las comisiones bicamerales no tienen impacto en lo real y concreto. No van a despachar, ni pueden decidir que se vaya Munives. Los pedidos de informe sobre cómo funcionaba el 911 que pidió el PJ están respondidos. Pero ¿que van a sacar a la luz con eso? Nada” , afirmaron desde el radicalismo.

El rol de la Bicameral a través de los años

Daniel Cassia, ex legislador peronista y ex presidente de la Bicameral de Seguridad, dijo a Los Andes que la comisión está muy ligada a la impronta política de sus autoridades.

“En nuestra época teníamos una actividad semanal y diaria. Cumplíamos con hacer el seguimiento y control de la política de seguridad del oficialismo en ese momento. Eso significa estar 24 horas, los 365 días ejerciendo la actividad como presidente de la bicameral” , relató.

El dirigente consideró que “se transformó en una comisión muy mediática” y sostuvo que la responsabilidad de que la misma esté inactiva es de los dos partidos mayoritarios. “Ya no tener autoridades de la comisión es tocar fondo. Implica dejar en desuso la ley” , agregó.

“Es fundamental que se reactive la comisión. Es una de las más importantes en lo que respecta a políticas de seguridad para que nadie se duerma en los laureles. Hay que generar actividad, tiene que ser un lugar en el que el Ejecutivo sienta la presión diaria” , consideró Cassia.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff (UCR), quien participó de consultas técnicas de la comisión en otras ocasiones, explicó cuáles son los límites del organismo. “Una bicameral puede pedir información, y la ley dice que debe haber un informe anual para las Cámaras. Por supuesto, se puede invitar a los funcionarios o ministros o miembros de la Suprema Corte. Es técnicamente lo que pueden hacer” , resaltó.

Asimismo, ligó la falta de reuniones al contexto sanitario. “Estuvo inactiva en 2020 por la pandemia, que condicionó todo. El tema de la seguridad en pandemia fue un tema que hubo que analizar muy bien. La policía y todos estaban destinados a esas tareas. No ha habido una causa en particular. Todo estuvo condicionado por la pandemia” , sentenció el ex vicegobernador de Cobos.

Legisladores

La conformación de la Bicameral en 2021