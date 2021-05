Suárez pedirá más controles a los intendentes y analiza extender las compras por DNI a toda la semana

El gobernador Rodolfo Suárez analiza en estos momentos extender durante toda la semana las salidas por número de documento en la provincia, en momentos en los que han surgido naturalmente más casos de coronavirus de la variante Manaos (más la aparición de un caso de la variante británica). Si bien es una medida que aún está en evaluación, no desagrada a la mayoría de los intendentes, quienes han notado un aumento notable de la circulación de la gente sobre todo los viernes y sábados, especialmente en las grandes zonas urbanas departamentales.

No obstante, más allá de si termina surgiendo o no esta modificación de las restricciones en el territorio, desde el Gobierno sí plantearán a los jefes comunales que se intensifiquen los controles en los comercios, ya que entienden que esta situación no está ocurriendo, salvo en grandes comercios, como supermercados y tiendas.

En el Poder Ejecutivo señalaron que están pensando en “todo lo relacionado con la circulación de la gente”, a sabiendas que Mendoza transita un momento de “amesetamiento alto” de los casos diarios, con promedios de 900 casos en 24 horas; y también un sistema sanitario con un número cercano al 90% de ocupación en lo que respecta a las camas de terapia intensiva.

Además, se suman más casos en el territorio provincial de casos positivos de coronavirus que son de la variante Manaos, más la que se dio a conocer ayer de la variante británica. Si bien aún no se conoce con certeza si es más letal o no, sí está probado que tiene una tasa de contagios más alta.

Actualmente, las salidas por DNI para compras se aplican de lunes a jueves (lunes y miércoles con documentos terminados del 1 al 5; y martes y jueves para los terminados del 6 al 0).

La alternativa que está en la mente del Gobernador, es volver a las salidas por DNI también para compras, pero con el esquema que se aplicaba el año pasado, que es el siguiente: lunes, miércoles, viernes y domingos hasta las 14.00 para aquellos con DNI terminado del 1 al 5; y martes, jueves, sábados y domingo desde las 14.00 para los que tienen DNI finalizado del 6 al 0.