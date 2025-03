Reapareció Fabiola Yáñez, puso en duda los bienes de Alberto F. y tildó de "misógina" a Cristina

Fabiola Yáñez denunció al dueño de un portal por “violencia de género mediática” Fabiola Yáñez denunció al ex presidente por violencia de género y violencia psicológica

"Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así", abundó sobre el carácter de su expareja la mujer que hoy está radicada en Madrid, desde donde en agosto del año pasado denunció al exmandatario por violencia física y psicológica.

"Cuando esta persona no ejercía ningún cargo yo ya le tenía pánico: en los aeropuertos caminaba diez metros adelante de él porque sabía que seguro se iba a pelear con alguien", agregó, siempre sin nombrarlo por su nombre.

Luego reforzó algunos detalles que brindó sobre el tipo de vida que llevaba Fernández antes de ser presidente.

"Era un nivel de vida muy alto. Viajes en primera clase a Europa dos o tres veces por año. Vivir en Puerto Madero. Nunca comía en casa. Se pasaba la mayoría del tiempo teniendo entrevistas, almuerzos o cenas con periodistas, que siempre pagaba él. Comía en el Faena, en el Hilton... ¿vos tenés ese nivel de vida y no trabajás? ¿De dónde sale ese dinero?", insistió Yáñez sobre el patrimonio de su ex.

Yáñez buscó despegarse de la Fiesta de Olivos

En otra parte de la entrevista, la exprimera dama también se refirió a la Fiesta de Olivos, el polémico festejo de su cumpleaños celebrado en la quinta presidencial de Olivos junto a una decena de personas en el 2020, cuando todo el país atravesaba la fase más estricta del aislamiento por la pandemia de Covid-19. Al hablar de este tema se despegó de la responsabilidad y la depositó enteramente en el expresidente.

"Yo fui un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo porque conmigo no tenían que pagar ningún costo político. Por eso me echaron la culpa del cumpleaños, por eso fue lo de 'mi querida Fabiola', por eso me echaron la culpa por haber perdido las elecciones legislativas", afirmó.

Foto que publicó La Nación del cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020 Foto que publicó La Nación del cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020

"Él estuvo todo el tiempo allí y despidió hasta la última pareja, los acompañó hasta la puerta. Después dejó que me destrozaran públicamente", continuó mientras que insistió con desvincularse del festejo.

"Yo no organicé ese cumpleaños. Ya he pedido disculpas, pero sigo pidiendo disculpas por lo que pasó a todos los argentinos. Pero quiero aclarar que no es lo que mostraron (...) yo no tenía un costo político para él. ¿Qué hizo? dijo: 'Mi querida Fabiola'. Pero él fue el que mandó a comprar la torta para mi cumpleaños", detalló.

Duras críticas de Fabiola Yáñez a Cristina Kirchner

La ex primera dama también habló sobre Cristina Kirchner y lo hizo en los peores términos. Llamó "misógina" a la ex vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández y dijo que, al igual que el padre de su hijo, Francisco, tiene comportamientos "machistas".

Yáñez sostuvo que tras la publicación de sus imágenes donde se la veía visiblemente golpeada, recibió mensajes de advertencia donde le recomendaban que llegara a algún tipo de acuerdo con Fernández.

Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Cristina Fernández Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Cristina Fernández

Consultada sobre quiénes eran los responsables de esas comunicaciones, señaló que "era gente allegada a él" y que a algunas de esas personas las conocía.

"Pero no era solo un hombre con mucho poder - comentó sobre la catarata de sucesos que se generó luego de que salieran a la luz los hechos de violencia de género - Había detrás un partido político que se tenía que defender. Al filtrarse las fotos y los videos se caía el relato de todo un gobierno. Si ellos eran los que decían que estaban luchando por el feminismo. Era una farsa total. Todos sus comportamientos eran muy machistas, empezando por Cristina".

Sobre la expresidenta, la periodista dijo que "nunca" se puso en contacto con ella tras la revelación de las fotografías y reafirmó de manera contundente: "No hay persona más misógina que Cristina".