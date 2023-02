Milei habló de las denuncias de favores sexuales en su partido: “No nos preocupan sus mentiras infundadas”

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) rechazó con dureza las acusaciones que emergieron por sus manejos políticos y hasta la denuncia de “favores sexuales” en su partido. A través de un fuerte comunicado, apuntó contra los “militantes ávidos de cargos y beneficios” que se retiraron de su espacio.

La Libertad Avanza respondió este miércoles, pasada la medianoche, a las fuertes declaraciones de Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, que cuestionó la falta de instancias de debate interno. Además, la joven aseguró que se privilegia a “mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo en las redes sociales”. Milei respondió con un duro mensaje en el que cuestionó a todos los exmiembros del espacio que lanzan difamaciones contra su estructura, detalla La Nación.

Mila Zurbriggen, presidenta de Generación Libertaria, junto al diputado nacional Javier Milei.

“Agradecemos se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado”, afirmaron los conductores de la alianza. En el mismo escrito, sostuvieron que rechazan a la “clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos”.

Y añadieron: “Nosotros venimos a romper con esa lógica. Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas”.

Asimismo, indicaron que esperan que los ataques continúen. “Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina”.