Mendocinos en el Congreso: los 13 legisladores tienen 123 asesores

El escándalo en la sesión virtual en la Cámara Baja nacional, protagonizado por el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri (Frente de Todos), expuso la calidad del trabajo legislativo y el generoso presupuesto con el que disponen para sueldos y asesores.

¿Qué estructuras de personal tienen, cuánto cuestan y qué hacen los representantes de Mendoza en el Congreso?. Los 10 diputados nacionales totalizan 65 asesores. En tanto, los tres senadores nacionales suman 58 asesores.

De acuerdo a la información suministrada por la página del Congreso Nacional, cada diputado nacional cobra, en mano $161.001,04 luego de la poda de descuentos que se hace al básico de $218.829,06 más los $20.000 por gastos de representación. Puede agregarse un 14,21% extra bajo el concepto de “desarraigo” para quienes están a más de 100 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A la hora del armado del equipo de trabajo, nadie niega las “herencias” de otros legisladores de otros tiempos o la reubicación de ex funcionarios.

En la diferenciación sobre la modalidad contractual, existen los cargos de planta transitoria en donde esas personas terminan sus funciones junto con el senador o senadora. Y también, los casi 5.000 legajos de planta permanente que conforman la cuadrilla de la cámara y se asignan a los distintos despachos conforme a la necesidad de cada uno. Su relación contractual es con la Cámara Baja, independientemente de cada legislador.

La escala salarial vigente tiene 14 escalafones cuyo aumento depende del valor de cada módulo, tasado en $169,73. Desde el A-1 con $$143.427,54 hasta el A-14 con $23.423,67 (total en pesos) es el rango salarial que se maneja en la Cámara Baja, que pueden engrosarse con ítems de títulos, antigüedad, capacitación, etc.

Juntos por el Cambio

El bloque opositor a la gestión de Alberto Fernández, tiene 6 voces mendocinas. La gran mayoría con mandato incipiente, mientras que Luis Petri va transitando el segundo.

El sanmartiniano integra 7 comisiones y además, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122). Para ello, cuenta con 2 personas vinculadas a través de contratos de locación ($30.000): Florencia Satriani, Virgina Weremczuk. Karen Musri y Matilde Colman tienen contratos y están abocadas al trabajo de la Bicameral. Micaela Duek, Gabriel Modarelli, Adrian Medina y Rodrigo Acuña son de planta transitoria. Sus haberes están entre $51.939,44 y $$102.860,46.

Una estructura similar, salvo sin el trabajo de la comisión bicameral, es la que tiene Claudia Najul, también para su labor en 7 comisiones. La ex ministra de Salud de Alfredo Cornejo tiene entre sus colaboradores de planta transitoria a Estefanía Rodríguez, Brenda Chinigioli, María García y Guillermo Martínez con el mismo rango salarial que los de Petri. De abril a noviembre de este año, Emilia López e Imanol Ortíz perciben una remuneración de $30.000 a través del contrato de locación.

Federico Zamarbide, también integrante de 7 comisiones con igual cantidad de colaboradores: Mariano Spinelli, Aaron Mansilla, Luis Campi y Juan Ostuni con cargos de planta transitoria y sueldos entre $78.248,63 y $89.790,73. También tres personas de planta permanente asignadas: Paulina Sánchez (A-6), Silvia Ferreyra (A-8) y María Esther Álvarez (A-6).

Alfredo Cornejo, integrante de 5 comisiones, es quien tiene la estructura más austera, con un solo contrato de locación para Juan Pablo Sebrelli y 4 personas de planta permanente asignadas a su despacho: Christian Nieto, Omar Avedaño, Paloma Martín y Lucas Clark, con sueldos de $102.860,46 y $51.939,44 según la categoría A-3 y A-8.

Jimena Latorre, también tiene un solo contrato de locación para Federico López ($30.000) y tres cargos en planta transitoria: Ivon Gallego, Martín Falcone y Agustina Llaver, quien estuviera a cargo de la Delegación Zona Sur del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) desde julio del 2019. Los haberes del personal están entre los $68.234,17 y $78.248,63.

Por el PRO, Omar De Marchi informó que tiene a cuatro personas con contratos de locación ($30.000) a nombre de Alejandro Herrera, Carlos Lagos, Fabián Molino e Iván Kerr, ex Secretario de Vivienda durante la gestión de Mauricio Macri. Mientras que como personal transitorio con sueldos “entre 50 mil y 90 mil”, figuran: Felipe Randle, Lucía Palenzona, Alan Kronick y Hernán Cohort.

El Pj no da nombres, Ramón tampoco

Desde el equipo de Marisa Uceda (Frente de Todos) informaron que hay 4 contratos con salarios promedio de $70 mil que la asesoran en el trabajo de las 8 comisiones en las que participa. Además hay dos personas de planta asignadas a su oficina y e igual cantidad de colaboradores ad honorem. Ante el pedido de nombres, respondieron: “esa es la información que te puedo ofrecer”.

Alejandro Bermejo (FdT), tiene 3 cargos personas de planta transitoria, con un salario promedio de $69.000 mensuales. Además, 3 contratos con un salario de $25000 cada uno y 2 planta permanente asignados a su despacho. Tampoco dieron nombres y aclararon que no tiene familiares.

Omar Félix (FdT) declaró 5 personas de planta transitoria, con un ingreso promedio de $67.000, 2 personas asignadas a su despacho, una asesora ad hoc abocada a la Comisión de Energía con un contrato de locación por $25.000.

José Luis Ramón (Protectora) tiene 3 asesores de planta transitoria con básicos "de entre $40 mil y $50 mil. “Y hay un par de contratos, unos 3 o 4 más, que cobran $30 mil de abril a noviembre”, indicaron.

La transparencia del Senado

Julio Cobos y Pamela Verasay (Juntos por el Cambio) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), en total tienen 58 asesores.

En la página oficial del Senado la información es pública y completa: cada senador percibe, entre dieta y gastos de representación, una suma de $176.316,63, partiendo de un básico de $240.711,99. En cada perfil se puede acceder a la lista de asesores con la categoría de sueldos.

Julio Cobos tiene 18 personas, de los cuales 11 son transitorias y las restantes 7 son permanentes, explicaron desde su equipo. El ex gobernador integra 5 comisiones y para ese trabajo cuenta con: Paulina Álvarez (A-3), Verónica Baglini (A5) (hija del ex diputado nacional Raúl); Martín Palero (A-6), Leandro Robert (A-1), Basilia Gounaris (A-8), Paola Trenchi (A-8), María Eugenia Caneva (A-3), Liliana Flores Isuani (A-5), Gabriela Loza (A-5), Héctor Casal (A-4), Isabel Echeverría (A-5) forman parte de la planta transitoria. Mientras que Francisco De Stefano (A-6), Cecilia García Casarrota (A-1), Darío Ibáñez (A-2), Eleonora Lafourcade (A-1), Carolina Liporaci (A-3), Ricardo Camus (A-1) y Pedro Mosso (A-3), ex asesor de Laura Montero, de las permanentes.

En el caso de Pamela Verasay hay 19 personas e integra 8 comisiones. En la nómina de personal transitorio, aparece Belén Lombardi (A-1) (hermana de Andrés, el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza). Además figuran: Facundo Fernández (A-1), Roberto Videla (A-1) (hermano de Gustavo el Director de la Casa de Mendoza); Mariana Páez (A-7), Matías Arzaluz (A-4), Valeria Burak (A-3), Pamela Fernández (A-1), Jaled Hasan Hadid (A-7), Osvaldo Llorente (A-2) y Eduardo Rosselot (A-5), economista que fue funcionario de Iglesias y Cobos. Los cargos de planta permanente son: María Paula Biagi (A-1), María Andrea Caruso (A-1), Sergio Castro (A-9), Marianela Lisboa (A-1), Jorge Martínez (A-1), Eduardo Morales (A-6); el histórico asesor de José Genoud, Nelson Reynoso (A-1); Alejandro Israel Parnas (A-2) y Hernán Rossi (A-1).

Anabel Fernández Sagasti cuenta con 21 personas y participa en 10 comisiones, entre las que preside dos: la de Acuerdos y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

En la lista de personal transitorio aparece el ex vicegobernador Carlos Ciurca (A-5), Felix González (A-5) (ex ministro de Gobierno de Francisco Pérez). También Juan Miguel Jofré (A-7) quien tuvo aspiraciones a diputado nacional en el 2017. Completan la lista con esta modalidad Andrea Fontana (A-7, Heliana Gultieri (A-5), Valeria Mazzettia (A-9), Gabriel Busteros (A-7), Gonzalo Flores Kemec (A-8); la también candidata María Amalia Granata (A-7), Silvina Calle (A-9), Gabriela Bazán (A-7), María Celeste Esquivel (A-7), María José González (A-5), Mariano Lazzarotti (A-1), Ayelén Vera (A-9), Valentina Morán (A-4), Federico Miguel Accardi (A-7). Entre las plantas permanentes que trabajan para la senadora, están: María Carolina Amstutz (A-6) (hija de Guillermo); Oscar Barraza (A-5), Lidia Lascala (A-4) y María Luz Ramírez (A-6).