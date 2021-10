Máximo Kirchner criticó a Vidal y pidió a JxC que mañana dé el quórum en Diputados

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, le pidió este lunes a Juntos por el Cambio que asista mañana a la sesión en la que se tratarán “leyes para mejorar la vida” de los argentinos, porque el oficialismo no alcanza el quórum sin la oposición.

El bloque del Frente de Todos convocó a sesión especial para el martes con el objetivo de darle tratamiento a los proyectos de Etiquetado Frontal, Situación de Calle y otros vinculados a la actividad vitivinícola.

El dirigente oficialista reconoció que la ley de Etiquetado Frontal cuenta con apoyo del oficialismo, pero hubo “demoras” en el tratamiento en la Cámara baja.

“Obviamente que la realidad que se fue viviendo hizo que surgieran algunas demoras. Durante la campaña fue un compromiso que se había asumido para tratarlo”, dijo Kirchner en radio El Destape, el único medio al que el diputado le brinda entrevistas.

Kirchner destacó también que después de casi tres meses de parálisis, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley para otorgar una jubilación anticipada a trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales, aunque el texto volverá al Senado porque recibió cambios.

“Más allá de las ubicaciones políticas de cada espacio, podemos tener una sesión que sirva al conjunto de la gente, son como pequeños pasos que ayudan a la construcción de la vida que tenemos por delante”, dijo.

Al ser consultado sobre si sabe si la oposición se va a presentar, Kirchner respondió: “Creo que sí. Esperemos que sí. Uno siempre tiene la esperanza, más allá de que estaban distraídos en las últimas semanas por quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados”.

María Eugenia Vidal, candidata a diputada de JxC en CABA (Télam)

“Esperamos realmente que Juntos o Cambiemos o como se llame deje de lado por un ratito el tema de la presidencia de la Cámara baja, podamos votar leyes que favorezcan al conjunto de la sociedad”, dijo.

El diputado oficialista cuestionó a la exgobernadora y actual candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien fue la que postuló que, si gana, irá por la presidencia de la Cámara baja.

Kirchner dijo que la ley de etiquetado frontal es una iniciativa “buena” que ayuda al Estado Nacional porque si la gente se alimenta mejor, parte de los recursos públicos que hoy se destinan a salud se puede invertir en otras partes del sistema.

“Es una ley que no prohíbe nada, sino que permite ver qué consumimos, ¿no? No tomo el té con azúcar, por ejemplo, pero sí quienes le pone pueden ver cuánto le pone, si le pone una cucharada, dos o tres. Así con diferentes elementos que hacen a los productos que consumimos. Lo que trae la ley es saber cuántas veces estamos consumiendo algunas cuestiones que nos están enfermando”, dijo Kirchner.

Etiquetado Frontal. Este martes se debate en Diputados. Foto: gentileza Lisandro Paolini desde Chile.

Sobre el planteo de Vidal, Kirchner sostuvo: “Hay un apuro de ellos, como que se engolosinan rápido. Pero a mí no me sorprende. Era esperable. Obviamente, la sociedad evaluará por qué ante el resultado de las PASO la primera idea que tuvo Vidal fue ir por la presidencia de la Cámara y no proponer a la sociedad mejores cosas”.

Al margen, el diputado pidió a la oposición que ayude a alcanzar el quórum. “Espero que mañana haya quórum, nosotros solos no llegamos por diferentes motivos. Así que espero que sea una sesión en la que podamos votar en favor de mejorar la calidad de vida”, dijo.

Kirchner dijo que, a partir de la salida de la pandemia, el Gobierno va recuperando “cuestiones objetivas como es el funcionamiento de un Estado de manera plena y eso va a ir solucionando muchos de los problemas que tienen la sociedad y el país”.