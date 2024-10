Los nuevos seguidores de Milei dieron un paso importante para armar La Libertad Avanza en Mendoza

Los libertarios mendocinos festejan una decisión de la Justicia Federal con competencia electoral. El juez Pablo Quirós, subrogante en el Juzgado N°1, informó que 4.244 afiliaciones pasaron el tamiz de los requisitos, por lo tanto el trámite puede avanzar camino a la inscripción definitiva. El apoderado de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, venía presentando fichas y si bien hubo algunas observadas, superó el mínimo establecido de 4.000 afiliaciones antes de que venciera el plazo.

El diputado nacional que ingresó por el Partido Demócrata pero luego saltó a La Libertad Avanza, agarró el timón de un barco que venía con complicaciones. Lourdes Arrieta, también diputada nacional, y su hermano Martín, venían surfeando varios conflictos que mancharon el expediente, como fueron las falsificaciones de firmas tanto de fallecidos como de dirigentes de otros partidos políticos. Dos imputaciones recaen sobre Martín Arrieta quien certificó esas rúbricas.

Los sucesivos escándalos que se produjeron con la joven legisladora luego de la visita al penal de Ezeiza y el encuentro con genocidas, marcaron su salida. Mientras los capítulos del culebrón se acumulaban, algunos miraban el calendario y veían cómo corría el tiempo. Arrieta había logrado obtener la inscripción transitoria luego de competir con Alejandro Barraza. Desde el 27 de mayo trascurrieron los 150 días corridos para presentar las fichas de afiliaciones.

Facundo Correa Llano, diputado nacional y apoderado de La Libertad Avanza en Mendoza. Foto: X @fcorreallano

De acuerdo a lo que puede verse en el expediente, se fueron realizando presentaciones en tandas y sólo fueron observadas 67 fichas “en razón de estar repetidas, por tratarse de electores de otros distritos, por estar afiliados a otro partido político, entre otras razones”, indica una resolución con fecha del 15 de octubre. Había tiempo hasta el 24 de este mes, pero el trámite se completó antes.

La resolución de Quirós fue celebrada en el seno del armado partidario porque los últimos meses fueron frenéticos. Cabe recordar que en el medio de todo el proceso, se removió a los hermanos Arrieta y se volvió a conformar una Junta Promotora que es el órgano que conduce el espacio en formación. Se diagramó una estrategia territorial con varios certificadores de firmas para apurar las afiliaciones.

A nivel nacional, Karina Milei será la presidenta del partido y para eso necesita que otros distritos se constituyan. La Secretaria General de la Presidencia y hermana del Jefe de Estado dio su primer discurso político en el acto de lanzamiento del partido en Parque Lezama. La intención es tener un partido propio de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Ansiedad libertaria

Con este paso fundamental, resta otro y es el de haber realizado las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido, según dicen la ley y el magistrado federal en la resolución. Esto debe ocurrir dentro de los 180 días de la inscripción transitoria, es decir desde el 27 de mayo. Si hasta el 24 de octubre se contaban 150 días, quedan unos 40 días aún.

Sin embargo, desde el partido salieron a festejar por anticipado en las redes sociales. “Hoy celebramos un hito histórico para La Libertad Avanza en Mendoza: la Justicia nos ha reconocido oficialmente como partido en la provincia. Este es un logro que simboliza mucho más que la constitución de una fuerza política; representa el triunfo de la convicción, el esfuerzo colectivo y la esperanza en un futuro mejor”, dice la cuenta oficial de X.

El partido festejó un reconocimiento por parte de la Justicia Federal pero faltan aun las elecciones internas. Foto: X @LLA_mendoza5

Quirós dice claramente en el último párrafo de la resolución que “estese a la espera del cumplimiento de lo ordenado en la mencionada resolución” en relación a la del 27 de mayo que otorgó la inscripción transitoria, “en el marco de lo establecido en el art. 7 bis, inc. b) – ley citada”.

La normativa es la ley Orgánica de Partidos Políticos y el articulado que menciona dice que “para obtener la personería jurídico-política definitiva, los partidos en formación, deben acreditar” no sólo las afiliaciones sino también (inciso b) “dentro de los ciento ochenta (180) días, haber realizado las elecciones internas, para constituir las autoridades definitivas del partido”.

David Miguel Litvinchuck junto a Martín y Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza. Foto: X @LitvinchukDavid

Fuentes del partido aclararon que ese rol de convocatoria es el que debe hacer la Junta Promotora y debe constituirse la Junta Electoral, que es la que deberá armar el cronograma electoral, avalar las listas y demás cuestiones típicas de una elección partidaria. Los afiliados serán notificados y una vez resuelto en las urnas o a través de una sola lista, se comunica a la Justicia Federal con competencia electoral, que es la que otorgará la personería jurídico-política.

Seguramente quién quedará en la presidencia del partido será motivo de debate. Actualmente, la Junta Promotora es presidida por David Litvinchuk, actual titular del PAMI a propuesta de Lourdes Arrieta. En tiempos de amistad, secundaba a la legisladora en ese órgano.

Antes de ser corrido, al igual que la diputada nacional, Litvinchuk se movió rápido al lado de Correa Llano, quien ya sonaba como su sucesor en el armado. Tal fue la lealtad, que el día de la asamblea de fundadores que definió la remoción de Arrieta, votó a favor y quedó como presidente. Entre la lista de asambleístas hay otro viejo conocido que no tiene un buen recuerdo de los Arrieta: Carlos Soloa Vacas, el ex titular del PAMI. Como no podía ser de otra manera, también su salida se dio en medio de acusaciones fuertes contra la familia Arrieta.