"Locura": la inesperada crítica al fallo contra Cristina de un intendente y la reacción del Gobierno

Si bien aseguraron que su estado de salud “es muy bueno” y que tiene intención de volver al municipio, el dirigente de 73 años espera la decisión del cuerpo médico que sigue su evolución.

En caso de que deba continuar con su rehabilitación, no se descarta que la licencia se extienda, aunque por un período más breve.

Qué dijo sobre Cristina el intendente interino de Rivadavia

En una entrevista con un medio local, el actual responsable de la Municipalidad de Rivadavia fue consultado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

García Llauró sostuvo que la corrupción en el Estado “debe ser siempre castigada”, pero advirtió que el fallo “no ha sido constitucionalmente bueno”. En la misma línea, mencionó otros casos judiciales de Mauricio Macri o en el Senado a inicios de los 2000.

Luis García Llauró y Ricardo Mansur.webp El presidente del Concejo Deliberante, Luis García Llauró junto al intendente, Ricardo Mansur. Prensa de la Municipalidad de Rivadavia.

“Hay casos como el del Correo Argentino, que está vinculado a hechos de corrupción, o el de la Banelco, que data de 2001 y está archivado en la Justicia. Pero esta causa contra la exvicepresidenta salió en 60 días. Eso me parece una locura”, señaló.

Para el titular del Concejo Deliberante, la Argentina necesita que el Poder Judicial “nos transmita más claridad y transparencia, y no cada vez más dudas. Ahí está el problema”, concluyó. García Llauró forma parte del partido departamental Sembrar, pero su origen político proviene del Partido Socialista.

Las críticas de Amat al intendente interino de Rivadavia

En sus redes sociales, Hernán Amat apuntó directamente contra el actual responsable del municipio de Rivadavia por cuestionar el fallo contra Cristina Fernández. El funcionario provincial tildó a Luis García Llauró de “desconocer temas públicos” y advirtió que eso repercute negativamente en la gestión municipal.

“En Rivadavia nos gobierna gente que desconoce de temas públicos. Que no entiende de planificación, ni de administración, ni de gestión eficiente de los recursos, y están muy lejos de proyectar gestiones modernas”, expresó Amat.

Para el director general de Relaciones con la Comunidad, Rivadavia “está manejado por personas sin formación ni ética pública”, y advirtió que el departamento puede transformarse “en una maquinaria ineficiente que no resuelve, que no escucha, que no prioriza a quienes más lo necesitan”.

Hernán Amat.jpeg El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat.

“Necesitamos que nos gobierne gente formada, comprometida, honesta. Que sepa cómo se planifica, cómo se ejecuta un presupuesto, cómo se trabaja con transparencia. Gente que entienda que la política no es un negocio entre unos pocos amigos, sino una vocación de servicio. Rivadavia merece más”, concluyó.

Desde el municipio respondieron que “están abocados a gestionar” y que los dichos de quien fuera secretario de Gobierno entre 2015 y 2023 durante las gestiones de Cambia Mendoza son “a título personal” y que “no los ocupa”.

“Nosotros estamos abocados a solucionar los problemas de los vecinos de Rivadavia. Espero que Amat piense y haga lo mismo. Estamos ocupados en gestionar”, respondió García Llauró a Los Andes.