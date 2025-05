La Justicia avaló a OSEP a no pagarles un adicional a dos empleados por ser representantes gremiales

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) logró un importante respaldo judicial para avanzar en la reorganización de su estructura interna. Es que dos fallos recientes de la Justicia Laboral de Mendoza autorizaron a la obra social a retirar la tutela sindical a dos empleados jerárquicos que gozaban de ese beneficio gremial, lo que permitirá dejar de pagarles un adicional económico que ya no se justificaba por razones operativas.

Según informó el Gobierno provincial, se trata de Esteban Gustavo Bernardeau y Roberto Obdulio Picchio. Ambos trabajadores, que ocupaban cargos de jefatura en áreas clave de la institución, mantenían el cobro del adicional por Tiempo Completo (Full Time), pese a que sus sectores ya no requerían esa carga horaria. La continuidad en el pago de ese plus no se modificaba debido a su condición de representantes sindicales, amparados por la Ley de Asociaciones Sindicales que impide modificar condiciones laborales de delegados gremiales sin autorización judicial.